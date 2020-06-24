Знакомство с родителями: Николь Шерзингер и ее бойфренд Том Эванс улетели в Португалию для встречи с его семьей

24.06.2020, 17:30, Разное

Рекомендации по соблюдению безопасности и советы не пользоваться самолетами для международных поездок – не помеха, когда ты хочешь познакомить свою девушку с родителями и отметить День отца вместе с папой. А потому возлюбленный певицы и участницы коллектива Pussycat Dolls Николь Шерзингер – Том Эванс – решил улететь вместе с ней в Португалию, где и живет его семья. Там Николь, по-видимому, впервые познакомилась с семьей своего бойфренда – а значит, и отношения пары перешли на новый, более серьезный уровень.

Николь Шерзингер и Том Эванс с его родителями

41-летняя Николь и 34-летний Том – та редкая пара, которая выдержала испытание карантином и не распалась за прошедшие четыре месяца. Во время самоизоляции возлюбленные то и дело делились видео совместных тренировок, забавными роликами с танцами и романтическими снимками. Примечательно, что их отношениям нет еще и года – светский дебют пары случился в январе этого года на церемонии вручения премии “Золотой глобус”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Thom Evans (@te11)23 Июн 2020 в 1:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Thom Evans (@te11)6 Апр 2020 в 1:52 PDT

Встречаться пара, скорее всего, начала прошлой осенью – что легко можно было проследить по снимкам папарацци. Вот они вместе покидают модный лондонский бар, а вот – собираются на общую вечеринку с друзьями по случаю празднования Дня благодарения. Познакомились же Николь и Томас весьма прозаично – “на работе”. В прошлом игрок в регби, Томас пришел на популярное британское шоу талантов X Factor (вернее его спин-офф The Celebrity) как участник музыкального коллектива Try Star. Николь же на том сезоне программы была у судейского пульта и принимала весьма горячее участие в судьбе молодого человека, то и дело сопровождая выступления его группы овациями стоя, а также комментариями “Я возбуждена”, “Вы такие красивые и подтянутые, я хочу раздеться прямо сейчас”. И хотя коллектив Эванса до финала шоу так и не добрался, главным для него явно оказалось участие, а не победа.

Том ЭвансНиколь Шерзингер всегда появлялась на публике в компаниях мужчин спортивного телосложения и незаурядной внешности. Она восемь лет встречалась с гонщиком “Формулы-1” Льюисом Хэмилтоном, но, не дождавшись от возлюбленного предложения руки и сердца, решила прекратить эти отношения. Ничем – то есть отсутствием обручального кольца – закончились и отношения певицы с теннисистом Григором Димитровым, которые начались в 2016 году. Неизвестно, к каким результатам приведет новый, по-видимому, страстный роман Николь с Эвансом. У которого, кстати, тоже есть свой послужной список из бывших: британская телеведушая Келли Брук и звезда сериала “90210: Новое поколение” Джессика Лаундс. Впрочем, пример подобных отношений, начавшихся на шоу X Factor, у пары уже есть: роман участника коллектива One Direction Лиама Пейна и ведущей шоу Шерил Коул продлился два года. И хотя в 2018 году они расстались, в 2017-м на свет появился их сын Беар.

Николь Шерзингер и Том Эванс, январь 2020 года