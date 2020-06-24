Князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми на праздновании Дня святого Иоанна в Монако

24.06.2020, 15:06, Разное

23 и 24 июня в Монако традиционно проходят торжества по случаю Дня святого Иоанна – религиозного праздника католиков и протестантов в честь Иоанна Крестителя, или Предтечи. В один из дней – также не нарушая традиции – участие в мероприятиях, хотя и косвенное, принимают члены княжеской семьи. Причем, правящая ее часть. Так, вчера князь Альбер II, княгиня Шарлен и их дети – принц Жак и принцесса Габриэлла – вышли на балкон дворца и оттуда наблюдали за разведением большого костра в центре Дворцовой площади и танцами подданных в национальных костюмах.

Примечательно, что вчера же, 23 июня, Альбер и Шарлен праздновали 10-ю годовщину помолвки. Будущий князь Монако и профессиональная спортсменка Шарлен Уиттсток познакомились в 2000 году: Шарлен приехала в Монако для участия в соревнованиях по плаванию и там произошла знаковая встреча. Однако после непродолжительного общения с Шарлен Альбер в 2001 году объявил о своей помолвке с другой женщиной – актрисой Энджи Экхарт. Вскоре Альбер с ней расстался и начал встречаться со спортсменкой Алисией Уорлик.

О создании семьи Альбер серьезно задумался лишь в 2005 году, после того как умер его отец Ренье III, а он сам стал новым правящим князем Монако. Годом позже в прессе впервые появились совместные фото Альбера и Шарлен. Для жителей государства это было приятное известие: неужели князь нашел ту единственную и готов завести настоящую семью?

Роман пары продолжался вплоть до 2010 года, пока дом Гримальди официально не объявил о королевской помолвке. Сама будущая княгиня Монако в тот день заявила:

Я не могу быть счастливее, чем сегодня! Я знаю, что это событие очень важно для жителей Монако, поэтому сделаю все, чтобы оправдать их ожидания.

Перед торжеством Альбер не раз проявлял желание помочь будущей супруге стать частью монаршей семьи и отмечал активную социальную деятельность Шарлен:

Я дам Шарлен время, чтобы она могла освоиться, почувствовать себя на своем месте. Она уже активно занята в программе помощи детям, у нее есть авторитет в мире спорта, она является послом Special Olympics, организации, занимающейся проведением спортивных мероприятий для людей с особенностями развития.

1 июля 2010 года состоялась свадьба пары. Подробнее об их истории любви можно прочитать в нашем материале.