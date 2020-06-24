Брат Кейт Миддлтон основал компанию в честь спаниеля, спасшего его от депрессии

24.06.2020, 12:45, Разное

Младший брат герцогини Кембриджской обожает собак. Их у него много, но есть одна, которая особенно ему дорога, – это спаниель Элла. Собака помогла Джеймсу Миддлтону справиться с клинической депрессией, от которой он страдал много лет и которая заставила его круто изменить свою жизнь, начиная с того, что Джеймсу пришлось закрыть свой бизнес и заканчивая переездом из шумного Лондона в британскую глубинку.

Отблагодарить своих питомцев и заодно всех остальных собак, которых Джеймс называет “невоспетыми героями людских жизней”, он решил запуском бренда полезного корма Ella & Co, названного, как нетрудно догадаться, в честь той самой Эллы.

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Публикация от James Middleton (@jmidy)22 Июн 2020 в 8:23 PDT

Я Джеймс, и я люблю собак. Собак любить нетрудно, особенно когда одна – или в моем случае шесть – всегда рядом с тобой. С ними жизнь становится приятнее. В 2018 году мне диагностировали клиническую депрессию, с которой на тот момент я уже долгое время безуспешно боролся, из-за чего не мог сосредоточиться на работе и других аспектах жизни. В это трудное время меня спасали собаки. Они были моими друзьями, компаньонами, учителями и терапевтами. В особенности, Элла. Элла со мной уже на протяжении десяти лет. Она была со мной на всех сеансах психотерапии и помогала мне успокоиться и взять себя в руки. Она была моей причиной, чтобы вставать по утрам. Независимо от того, был ли у вас подобный опыт или вы просто очень любите свою собаку, вы не можете отрицать, что между вами и вашей собакой есть прочная связь. И поэтому наша задача – заботиться о них так, как они заботятся о нас,

– объясняет Джеймс свое решение открыть компанию по произодству натурального корма.

Подробно о своем состоянии младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон рассказывал в интервью американскому Tatler. В нем он рассказал о своем психологическом состоянии в период, когда его сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма и стала всемирно известной; о том, как он боролся с дислексией в школе и как переживал поставленный ему диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Элла