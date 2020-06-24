Страстные поцелуи и серенады: Тимоти Шаламе проводит отпуск с актрисой Эйсой Гонсалес

24.06.2020, 9:50, Разное

Похоже, что после расставания с актрисой Лили-Роуз Депп — да и во время карантина в принципе — звезда фильма “Зови меня своим именем” горевал не так долго. В апреле стало известно, что его роман с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради закончен. А теперь, в июне, папарацци уже фотографируют Тимоти с другой молодой актрисой — 30-летней мексиканкой Эйсой Гонсалес, известной многим по ролям в фильме “Малыш на драйве” и “Алита: Боевой ангел”.

Эйса Гонсалес

Кадры целующихся Эйсы и Тимоти первым заполучило себе американское издание TMZ. По-видимому, пара сейчас отдыхает на курорте Кабо-Сан-Лукас вместе с друзьями и отлично проводит там время: на снимках Тимоти играет для присутствующих и Эйсы в частности на гитаре, загорает и целует Гонсалес. Примечательно, что на таком же мексиканском курорте Эйса всего полгода назад обнималась вместе со своим прошлым бойфрендом — австралийским актером Люком Брэйси. Папарацци то и дело фотографировали пару вместе, и когда именно они расстались, неизвестно. На последних репортажных фото актриса была в одиночестве, и 24-летний Тимоти — первое исключение из этого правила. Также еще до встречи с Шаламе Эйсе приписывали романы с Лиамом Хемсвортом, Джошем Дюамелем, Калвином Харрисом и Криштиану Роналду — но насколько серьезными были эти отношения (и были ли вообще) представители актрисы не распространялись.

Тимоти Шаламе на вечеринке Vanity Fair И Эйса на том же мероприятии

Что касается Тимоти — актер также не особенно охотно говорит о своей личной жизни. Правда, во время последнего интервью британскому Vogue, которое было опубликовано в апреле, уточнил, что сейчас одинок. С актрисой Лили-Роуз Депп он познакомился на съемках исторической драмы “Король” в 2018 году и вскоре после этого они начали встречаться. Другая известная “дама сердца” актера — дочь Мадонны Лурдес Леон — встречалась с ним с 2013 по 2014 год. Как именно актер познакомился с Эйсой — пока непонятно. Общих проектов в фильмографии обоих нет. Однако Эйса, как и Тимоти (и большая часть голивудских знаменитостей) посещала протесты в поддержку темнокожего населения в Лос-Анджелесе и возможно пересекалась с актером именно там. Также оба еще в феврале этого года посещали пост-оскаровскую вечеринку Vanity Fair.

Тимоти и Лили-Роуз Депп, октябрь 2019 Эйса Гонсалес и Люк Брэйси, сентябрь 2019 года