Загадочная болезнь заставила англичанку говорить с русским акцентом

24.06.2020, 8:36, Разное

31-летняя Эмили Эган (Emil Egan) родилась и выросла в Эссексе, Англия, и не знает ни одного иностранного языка. Но услышав ее речь, ее соотечественники на все 100% будут уверены в том, что она иммигрировала из России, или приехала в страну как туристка.

Все дело в том, что вот уже некоторое время Эмили говорит по-английски с чистейшим русским акцентом, но иногда с французским акцентом, итальянским или польским (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Жизнь Эмили Эган резко изменилась в январе 2020 года, когда сначала ее две недели одолевали непонятные и сильные головные боли, а потом коллеги по детскому приюту, в котором она работает, сказали ей, что ее речь стала замедленной и невнятной, что может быть признаком инсульта.

Эмили срочно положили в больницу, но к тому моменту голос у нее пропал вообще. Врачи провели множество анализов и не нашли признаков инсульта, поэтому они предположили, что виновата некая травма мозга.

Последующие три недели Эмили пролежала в больнице, все еще лишенная голоса. За это время она научилась базовому языку жестов и общалась с его помощью, а также пользовалась специальным приложением на телефоне, которое озвучивает написанный текст. Врачи же за все эти три недели так и не нашли никакой травмы мозга, которая могла бы привести к подобной патологии.

Когда Эмили выписали, она пошла к неврологу, который предположил лишь нервное перенапряжение, после чего посоветовал Эмили и ее бойфренду Брэдли поехать отдохнуть в теплую страну. Эмили и Брэдли выбрали Таиланд и похоже. что это сработало – через несколько дней на пляжах Таиланда к Эмили вернулся голос.

Но какой это теперь был голос! Теперь Эмили разговаривала с сильным иностранным акцентом, в котором все окружающие ее люди сразу же распознавали русский акцент.

Эмили была потрясена этим, но еще больший шок ждал ее, когда выяснилось, что она может изменять свой русский акцент на итальянский, французский или польский и что это зависит от того, насколько уставшей она себя ощущает.

Лишь в марте 2020 года врачи наконец официально поставили Эмили диагноз – очень редкое заболевание под названием Синдром иностранного акцента.

На видео ниже можно услышать отличный русский акцент Эмили Эган.

С учетом, что внешне Эмили выглядит довольно эффектно – она стройная и голубоглазая крашеная блондинка, заподозрить в ней русскую или полячку при наличии сильного акцента было очень легко. Из-за этого Эмили уже несколько раз столкнулась с дискриминацией, люди думали, что она иммигрантка, в том числе вероятно незаконная.

Из-за этого Эмили стала плохо спать, у нее развилось стрессовое состояние.

"Мне всего 31 год и я шокирована тем, как сильно изменилась моя жизнь всего за несколько месяцев. Самое сложно для меня принять, что теперь этот новый мой голос является теперь для меня нормой, к которой надо привыкать", – говорит женщина.

Ранее Синдром иностранного акцента был диагностирован у американки Мишель Майерс, которая всю жизнь прожила в штате Аризона и никогда не выезжала за пределы США. Однажды ее начали мучить сильные головные боли, а вскоре она проснулась утром и начала разговаривать с британским, ирландским или австралийским акцентом.