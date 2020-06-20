Деминские марафоны меняют хозяина?

20.06.2020, 10:22, Главное

Теги: Бюджет, Дёмино, Добряков, Ласточкин, Спорт

Самый известный рыбинский проект, созданный по инициативе бывшего главы Рыбинска Юрия Ласточкина, переходит под контроль администрации города.

Как стало известно ryb.ru, администрация города, под руководством нынешнего главы Дениса Добрякова, намерена внести изменения в состав членов и руководителей спортивного некоммерческого партнерства «Деминские марафоны» – организатора самых известных спортивных событий Ярославской области.

Скорее всего, вопрос об этом будет поставлен 24 июня, на собрании членов партнерства.

Формально, на сегодняшний день, в СНП остался один учредитель – первичная профсоюзная организация ПАО «ОДК-Сатурн», второй – общественная организация «Федерация лыжных гонок», был ликвидирован в 2016 году. Руководит (пока) «Деминскими марафонами» Александр Игнатьев. Кроме профсоюза, в состав членов партнерства входят два частных лица – Светлана Емелина (директор МАУ СШОР №4) и Евгений Громов (спортивный судья по лыжным гонкам).

По информации ryb.ru, Денис Добряков считает, что контроль над соревнованиями должен перейти к администрации города, точнее – к одному из ведомственных учреждений.

Речь идет, прежде всего о денежных потоках – оборотные активы СНП около 30 млн рублей (выручка – 15 миллионов).

Напомним, инициатором учреждения «Деминских марафонов» был Юрий Ласточкин, тогда занимавший пост генерального директора ОАО «НПО-Сатурн».

Первый «Деминский марафон» состоялся в 2007 году. На 50-километровой дистанции стартовали около ста спортсменов и любителей лыжного спорта. В 2008 участников было уже почти четыре сотни, и Деминский марафон был включен в элитную серию российских марафонов Russialoppet.

В 2010 году количество финишировавших на марафоне превысило тысячу человек, что позволило организаторам «Деминского марафона» подать заявку в Worldloppet (Международную федерацию лыжных марафонов FIS). В 2012 году рыбинский марафон вошел в состав Worldloppet.

Кроме того, СНП традиционно входит в состав организаторов международных соревнований по лыжным гонкам FIS (кубок мира).