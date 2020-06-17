«Уголовка» по требованию главы

17.06.2020, 13:18, Главное

Теги: Добряков, Полиция, Происшествия, Прокуратура, Транспорт

Почему на дорогах надо соблюдать ПДД и соблюдать уважение к другим участникам движения? Все просто – можно нарваться на на родственников главы Рыбинска (или его самого).

В начале апреля 2020 года, один из автолюбителей оказался в неопрятной ситуации – во время движения его «подрезал» другой автомобилист. Причем, последний стал сигналить, требуя остановиться.

Первый водитель остановился и услышал в свой адрес «оскорбления и нецензурные выражения», все это сопровождалось размахиванием руками от второго участника дорожного конфликта.

В итоге, первый водитель не сдержался и ударил пару раз автохама по лицу. У него сразу вся спесь пропала, и он предпочел убежать.

Впрочем, когда первый участник движения снова сел в машину, последний осмелел, подошел и стал бить по капоту, сопровождая все это угрозами.

Отметим, второй водитель был в машине с девушкой, и казалось бы – просто «понты» перед молодой особой, но оказалось все не так просто – водитель оказался сыном Дениса Добрякова. И, как говорится, «понеслось»…

Началось все с заявления в полицию сына главы о привлечении к уголовной ответственности «обидчика».

В полиции отказали – это состав административного правонарушения и не более. Но тут подключился папа (все же глава города, как ни крути). Денис Добряков стал требовать от полиции и прокуратуры возбуждения уголовного дела. Сначала ему отказали, однако «административный ресурс» сделал своего дело, но после нескольких настойчивых попыток уголовное дело все же возбудили (якобы это ст. 115,2, а не ст. 116 УК).

Напомним, федеральным законом от 7 февраля 2017 года № 8-ФЗ в статью 116 Уголовного кодекса РФ «Побои» внесены изменения.

Статья изложена в новой редакции и теперь уголовная ответственность наступает за «побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Под уголовно-наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, понимаются умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода.

Для правильного установления указанных побуждений в случае совершения виновным насильственных действий в ходе ссоры либо драки, выясняется, кто явился их инициатором, не спровоцирован ли конфликт для использования его в качестве повода к совершению противоправных действий.

В случае, если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, или когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, лицо, нанесшее побои, не может привлекаться к ответственности по статье 116 УК РФ, так как хулиганских побуждений в его действиях не было.

Теперь побои переведены в разряд административных правонарушений — статья 6.1.1 «Побои» КоАП РФ.