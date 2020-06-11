Жара уйдет с дождями

11.06.2020, 12:43, Погода

Теги: Выходные, Погода, Праздник

Несколько дней в центрально-европейской части России держалась жаркая погода, с локальными дождями, но все проходит…

По данным метеорологов, все эти дни температура воздуха превышала норму на 5-8 градусов. Но в праздничные выходные дни произойдет смена процесса, и жаркая погода покинет регион.

С начала недели погоду определял антициклона с Урала. С южными потоками в ЦФО поступал тропический воздух, и локальные дожди принимались как тропические ливни. Днем влажный воздух прогревался до 27-29 градусов, что делало погоду несколько дискомфортной.

В День России погода начнет меняться – произойдет смена воздушной массы, что приведет к понижению дневной температура воздуха а на 7-10 градусов, и ночи станут заметно прохладнее.

Да, с севера напирает арктических холод. Арктическое вторжение пока пересиливает жару, поэтому зона столкновения будет смещаться на юг, и пройдет по средним широтам России.

Продолжат развиваться мощные кучево-дождевые облака, несущие сильные ливни с грозами и градом. Местами интенсивность осадков может превысить треть месячной нормы. При этом, похолодание приведет к повышению атмосферного давления, и уже с субботы регион окажется в области антициклона.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле 12-14 июня днем будет не выше +22 градусов, а ночью не ниже +10.

В начале следующей недели будет теплее: днем воздух будет прогреваться до +27 градусов, но вновь ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в выходные 747-750 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 6 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 12 июня было в 1998 году: +31,9 градуса. А в это день 2007 года было всего +4,1 градуса.