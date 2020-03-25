«Футбол» в масках: ждите официальный ответ

25.03.2020, 11:10, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество

Очередное заседание муниципального совета Рыбинска сегодня состоялось в необычной обстановке – в большом зале ОКЦ, а перед началом каждому пришедшему предлагали продезинфицировать руки и надеть медицинскую маску.

Первым вопросом стали изменения в бюджет. Непосредственно по изменениям вопросов не было, но Владимир Пахарев напомнил, что неделю назад, на профильной комиссии просил предоставить данные по заработным платам по вновь введенным должностям – четырем «уполномоченным» (не входят в муниципальные должности, то есть зарплата ничем не регламентируется) и начальнику отдела, который, по словам депутата, занимается только выборами и «черным пиаром».

– Я такой информацией не располагаю, – ответила Надежда Петухова, директор департамента финансов.

– Вы запрос сделали, получите официальный ответ в письменном виде, – добавил глава города Денис Добряков.

Впрочем, Владимира Пахарева такой ответ не устроил, и он попросил разъяснить: если у нас денег в бюджете ни на что не хватает, зачем дублировать обязанности – или штатные работники администрации со своими обязанностями не справляются?

– Еще раз: вы сделали официальный запрос – получите официальный ответ, – вновь повторил глава.

Однако депутата поддержали коллеги.

– У меня, все-таки, убедительная просьба – не играть футбол с депутатами, – взял слово Александр Соколов. – Как бы вы не относились к его вопросу – это депутат, который представляет интересы 1/25 города Рыбинска.

– В связи с последними событиями (падение стоимость нефти, карантин и т.д.), ведется ли анализ рисков для бюджета? – спросил Сергей Пресняков.

– У нас есть опасения, но пока падения доходов нет, – ответил Денис Добряков.