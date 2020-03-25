«Футбол» в масках: ждите официальный ответ
25.03.2020, 11:10, Главное
Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество
Очередное заседание муниципального совета Рыбинска сегодня состоялось в необычной обстановке – в большом зале ОКЦ, а перед началом каждому пришедшему предлагали продезинфицировать руки и надеть медицинскую маску.
Первым вопросом стали изменения в бюджет. Непосредственно по изменениям вопросов не было, но Владимир Пахарев напомнил, что неделю назад, на профильной комиссии просил предоставить данные по заработным платам по вновь введенным должностям – четырем «уполномоченным» (не входят в муниципальные должности, то есть зарплата ничем не регламентируется) и начальнику отдела, который, по словам депутата, занимается только выборами и «черным пиаром».
– Я такой информацией не располагаю, – ответила Надежда Петухова, директор департамента финансов.
– Вы запрос сделали, получите официальный ответ в письменном виде, – добавил глава города Денис Добряков.
Впрочем, Владимира Пахарева такой ответ не устроил, и он попросил разъяснить: если у нас денег в бюджете ни на что не хватает, зачем дублировать обязанности – или штатные работники администрации со своими обязанностями не справляются?
– Еще раз: вы сделали официальный запрос – получите официальный ответ, – вновь повторил глава.
Однако депутата поддержали коллеги.
– У меня, все-таки, убедительная просьба – не играть футбол с депутатами, – взял слово Александр Соколов. – Как бы вы не относились к его вопросу – это депутат, который представляет интересы 1/25 города Рыбинска.
– В связи с последними событиями (падение стоимость нефти, карантин и т.д.), ведется ли анализ рисков для бюджета? – спросил Сергей Пресняков.
– У нас есть опасения, но пока падения доходов нет, – ответил Денис Добряков.
Кроме того, на заседании совета депутаты утвердили Порядок применения к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления Рыбинска мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и план работы на ближайшее время.
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