Новости футбола: Зинченко вернулся в основу “Ман Сити”
 

Новости футбола: Зинченко вернулся в основу “Ман Сити”

18.03.2020, 15:52, Новости
Теги: ,

Читайте в этом выпуске новостей футбола: с каким счетом окончились матчи 29-го тура АПЛ; Веллингтон Нем отказался уходить из “Шахтера”; Александр Зинченко – снова в основном составе “Манчестер Сити”. В этой статье наши журналисты подобрали для Вас самые актуальные новости футбола с портала sportarena.com.

Мировой футбол: результаты 29-го тура АПЛ

7-9 марта прошли матчи 29-го тура английской Премьер-лиги. Всего было сыграно 10 матчей со следующими результатами:

  • “Ливерпуль” – “Борнмут”, 2:1.

  • “Саутгемптон” – “Ньюкасл”, 0:1.

  • “Арсенал” – “Вест Хэм Юнайтед”, 1:0. 

  • “Шеффилд Юнайтед” – “Норвич”, 1:0. 

  • “Вулверхэмптон” – “Брайтон энд Хоув Альбион”, 0:0. 

  • “Кристал Пэлас” – “Уотфорд”, 1:0. 

  • “Бернли” – “Тоттенхэм”, 1:1. 

  • “Челси” – “Эвертон”, 4:0. 

  • “Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Юнайтед”, 2:0. 

  • “Лестер Сити” – “Астон Вилла”, 4:0. 

Теперь турнирная таблица АПЛ выглядит так:

  • “Ливерпуль” – 82 очка.

  • “Манчестер Сити” – 57.

  • “Лестер Сити” – 53.

  • “Челси” – 48.

  • “Манчестер Сити” – 45.

  • “Вулверхэмптон” – 43.

  • “Шеффилд Юнайтед” – 43.

  • “Тоттенхэм” – 41.

  • “Арсенал” – 40.

  • “Бернли” – 39.

  • “Кристал Пэлас” – 39.

  • “Эвертон” – 37.

  • “Ньюкасл” – 35.

  • “Саутгемптон” – 34.

  • “Брайтон энд Хоув Альбион” – 29.

  • “Вест Хэм Юнайтед” – 27.

  • “Уотфорд” – 27.

  • “Борнмут” – 27.

  • “Астон Вилла” – 25.

  • “Норвич” – 21.

Ранее в новостях спорта футбол СМИ сообщали, что Зинченко получил низкую оценку за матч против “Манчестер Юнайтед”. 

Новости футбола Украины: Веллингтон Нем отказался покидать “Шахтер”

Бразильский легионер “Шахтера” Веллингтон Нем вернулся в клуб после зимней аренды в “Флуминенсе”. Руководство “горняков” решило продать игрока, а пока вывело его во вторую команду. 

Хотя “Шахтер” упорно искал клуб, который купит Нема, у него ничего не вышло. Только “Форталеза” заинтересовалась 28-летним бразильцем. Главный тренер Рожерио Сени лично просил руководство “горняков” договориться о трансфере Веллингтона, но неожиданно футболист решил остаться в Украине. “Шахтер” был не против отправить полузащитника в бразильскую “Форталезу”, но Нем воспротивился. 

Сейчас у Нема нет никаких перспектив в стане “горняков”. Он проводит тренировки с молодежной командой. Напомним, что договор Нема с “Шахтером” истекает летом 2021-го года. 

Ранее Новости футбола писали, что “Барселона” и “Реал Мадрид” нацелились на нападающего “Лилля” Виктора Осимхена. 

Новости про футболистов: Александр Зинченко вернулся в “Манчестер Сити”

На минувшем уикенде украинский легионер Александр Зинченко вернул себе место в основе “Ман Сити”. Тем не менее, по статистике он оказался одним из худших игроков матча Чемпионата Англии

Возвращение Зинченко в основной состав произошло после провала Бенжамена Менди в матче против “Реала”. Зинченко вышел на изумрудный газон “Олд Траффорд” вместе с остальным звездным составом, однако с треском проиграл своему оппоненту на фланге Ван-Биссаку. Смещения в центр не принесли никакой пользы. 

“Ман Сити”, как и Зинченко, показал себя не с лучшей стороны. В итоге, “Манчестер Юнайтед” победил со счетом 2:0 благодаря голам Антони Марсьяля и Скотта Мактоминая. 

Интересно, что раньше “красные дьяволы” во время дерби либо проигрывали, либо добивались победы с титаническим трудом. Например, в сезоне 2007/08 “МЮ” проиграл “Ман Сити” оба матча в сезоне. Главный тренер “красных дьяволов” на четвертом году своей работы вдруг обнаружил, что его команда зависима от одного-единственного игрока – Кевина де Брюйне. Получив травму, футболист выбыл на долгий срок, и его команда стала проигрывать. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Подрядная организация провела обследование скейт-площадки в Рыбинске

03.03 / Дёминский лыжный марафон-2020: битва за лыжню

27.02 / Ростех предоставит призовой фонд для победителей Деминского марафона

25.02 / Ростех Деминский лыжный марафон состоится в любую погоду

21.02 / В Рыбинске пройдут соревнования судомоделистов к 275-летию Ф.Ф. Ушакова

19.02 / В Дёмино состоится фестиваль снегоходного спорта

18.02 / «Ростех Деминский марафон» – состояние трассы, транспорт и программа

18.02 / Обзор БК

16.02 / Молодежь Ярославля встретится на зимнем Кубке по ярославской лапте

12.02 / По проекту «Решаем вместе» отремонтируют четыре спортивных объекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска