Новости футбола: Зинченко вернулся в основу “Ман Сити”

18.03.2020, 15:52, Новости

Теги: Спорт, Футбол

Читайте в этом выпуске новостей футбола: с каким счетом окончились матчи 29-го тура АПЛ; Веллингтон Нем отказался уходить из “Шахтера”; Александр Зинченко – снова в основном составе “Манчестер Сити”. В этой статье наши журналисты подобрали для Вас самые актуальные новости футбола с портала sportarena.com .

Мировой футбол: результаты 29-го тура АПЛ

7-9 марта прошли матчи 29-го тура английской Премьер-лиги. Всего было сыграно 10 матчей со следующими результатами:

“Ливерпуль” – “Борнмут”, 2:1.

“Саутгемптон” – “Ньюкасл”, 0:1.

“Арсенал” – “Вест Хэм Юнайтед”, 1:0.

“Шеффилд Юнайтед” – “Норвич”, 1:0.

“Вулверхэмптон” – “Брайтон энд Хоув Альбион”, 0:0.

“Кристал Пэлас” – “Уотфорд”, 1:0.

“Бернли” – “Тоттенхэм”, 1:1.

“Челси” – “Эвертон”, 4:0.

“Манчестер Юнайтед” – “Манчестер Юнайтед”, 2:0.

“Лестер Сити” – “Астон Вилла”, 4:0.

Теперь турнирная таблица АПЛ выглядит так:

“Ливерпуль” – 82 очка.

“Манчестер Сити” – 57.

“Лестер Сити” – 53.

“Челси” – 48.

“Манчестер Сити” – 45.

“Вулверхэмптон” – 43.

“Шеффилд Юнайтед” – 43.

“Тоттенхэм” – 41.

“Арсенал” – 40.

“Бернли” – 39.

“Кристал Пэлас” – 39.

“Эвертон” – 37.

“Ньюкасл” – 35.

“Саутгемптон” – 34.

“Брайтон энд Хоув Альбион” – 29.

“Вест Хэм Юнайтед” – 27.

“Уотфорд” – 27.

“Борнмут” – 27.

“Астон Вилла” – 25.

“Норвич” – 21.

Ранее в новостях спорта футбол СМИ сообщали, что Зинченко получил низкую оценку за матч против “Манчестер Юнайтед”.

Новости футбола Украины: Веллингтон Нем отказался покидать “Шахтер”

Бразильский легионер “Шахтера” Веллингтон Нем вернулся в клуб после зимней аренды в “Флуминенсе”. Руководство “горняков” решило продать игрока, а пока вывело его во вторую команду.

Хотя “Шахтер” упорно искал клуб, который купит Нема, у него ничего не вышло. Только “Форталеза” заинтересовалась 28-летним бразильцем. Главный тренер Рожерио Сени лично просил руководство “горняков” договориться о трансфере Веллингтона, но неожиданно футболист решил остаться в Украине. “Шахтер” был не против отправить полузащитника в бразильскую “Форталезу”, но Нем воспротивился.

Сейчас у Нема нет никаких перспектив в стане “горняков”. Он проводит тренировки с молодежной командой. Напомним, что договор Нема с “Шахтером” истекает летом 2021-го года.

Ранее Новости футбола писали, что “Барселона” и “Реал Мадрид” нацелились на нападающего “Лилля” Виктора Осимхена.

Новости про футболистов: Александр Зинченко вернулся в “Манчестер Сити”

На минувшем уикенде украинский легионер Александр Зинченко вернул себе место в основе “Ман Сити”. Тем не менее, по статистике он оказался одним из худших игроков матча Чемпионата Англии .

Возвращение Зинченко в основной состав произошло после провала Бенжамена Менди в матче против “Реала”. Зинченко вышел на изумрудный газон “Олд Траффорд” вместе с остальным звездным составом, однако с треском проиграл своему оппоненту на фланге Ван-Биссаку. Смещения в центр не принесли никакой пользы.

“Ман Сити”, как и Зинченко, показал себя не с лучшей стороны. В итоге, “Манчестер Юнайтед” победил со счетом 2:0 благодаря голам Антони Марсьяля и Скотта Мактоминая.

Интересно, что раньше “красные дьяволы” во время дерби либо проигрывали, либо добивались победы с титаническим трудом. Например, в сезоне 2007/08 “МЮ” проиграл “Ман Сити” оба матча в сезоне. Главный тренер “красных дьяволов” на четвертом году своей работы вдруг обнаружил, что его команда зависима от одного-единственного игрока – Кевина де Брюйне. Получив травму, футболист выбыл на долгий срок, и его команда стала проигрывать.