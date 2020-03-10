Подрядная организация провела обследование скейт-площадки в Рыбинске
 

Подрядная организация провела обследование скейт-площадки в Рыбинске

10.03.2020, 15:55, Новости
Теги: ,

В Рыбинске на стадионе «Сатурн» начался ремонт скейт-площадки. Подрядная организация выполняет работы в рамках гарантийных обязательств.

В прошлом году Рыбинск получил подарок от Фонда поддержки олимпийцев России в виде морозоустойчивой скейт-площадки стоимостью 25 млн рублей. Это первый шаг на пути к реконструкции стадиона «Сатурн».

— Парк востребован, сюда приходят ребята и катаются в свое удовольствие. Сегодня на площадке подрядная организация ведет гарантийные работы по устранению недочетов. В ходе активной эксплуатации с использованием спортивного инвентаря некоторые саморезы вышли наружу, — рассказал Александр Цыбулько, директор спортивной школы олимпийского резерва № 2.

Как отмечают специалисты, площадка выполнена из прочного пластика, поэтому в первую очередь будет изнашиваться расходный материал – саморезы, затем дерево и фанера.

— Состояние покрытия и площадки соответствует норме. Объект ежегодно необходимо обслуживать. Расслоения фанеры не было. Саморезы вышли наружу, поэтому материал поднялся, после замены крепежей пластик ляжет в свое первоначальное положение. Несмотря на качественные материалы, подобные ситуации встречаются на объектах, — сказал монтажник подрядной организации Иван Антонов.

Замене подлежат около 50 крепежных элементов, а на всей площадке их порядка 20 тысяч. В течение дня все работы будут завершены, недостатки будут устранены в полном объеме, заверили в пресс-службе администрации города.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Администрация Рыбинска намерена спасти памятник федерального значения

03.03 / Дёминский лыжный марафон-2020: битва за лыжню

27.02 / Гимназия уйдет с молотка во II квартале, виновные чиновники установлены

27.02 / Ростех предоставит призовой фонд для победителей Деминского марафона

25.02 / Ростех Деминский лыжный марафон состоится в любую погоду

21.02 / В Рыбинске пройдут соревнования судомоделистов к 275-летию Ф.Ф. Ушакова

20.02 / Администрация Рыбинска не платит за капитальный ремонт МКД

19.02 / В Дёмино состоится фестиваль снегоходного спорта

19.02 / Детский сад № 94: ремонт и новое строительство

18.02 / «Ростех Деминский марафон» — состояние трассы, транспорт и программа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика