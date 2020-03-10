Подрядная организация провела обследование скейт-площадки в Рыбинске

10.03.2020, 15:55, Новости

Теги: Бюджет, Спорт

В Рыбинске на стадионе «Сатурн» начался ремонт скейт-площадки. Подрядная организация выполняет работы в рамках гарантийных обязательств.

В прошлом году Рыбинск получил подарок от Фонда поддержки олимпийцев России в виде морозоустойчивой скейт-площадки стоимостью 25 млн рублей. Это первый шаг на пути к реконструкции стадиона «Сатурн».

— Парк востребован, сюда приходят ребята и катаются в свое удовольствие. Сегодня на площадке подрядная организация ведет гарантийные работы по устранению недочетов. В ходе активной эксплуатации с использованием спортивного инвентаря некоторые саморезы вышли наружу, — рассказал Александр Цыбулько, директор спортивной школы олимпийского резерва № 2.

Как отмечают специалисты, площадка выполнена из прочного пластика, поэтому в первую очередь будет изнашиваться расходный материал – саморезы, затем дерево и фанера.

— Состояние покрытия и площадки соответствует норме. Объект ежегодно необходимо обслуживать. Расслоения фанеры не было. Саморезы вышли наружу, поэтому материал поднялся, после замены крепежей пластик ляжет в свое первоначальное положение. Несмотря на качественные материалы, подобные ситуации встречаются на объектах, — сказал монтажник подрядной организации Иван Антонов.

Замене подлежат около 50 крепежных элементов, а на всей площадке их порядка 20 тысяч. В течение дня все работы будут завершены, недостатки будут устранены в полном объеме, заверили в пресс-службе администрации города.