Праздничное тепло с дождем

06.03.2020, 7:36, Погода
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Теплая, но пасмурная погода ожидается в первые праздничные выходные весны.

Март в центрально-европейской части России начался с теплой и дождливой погоды. Но уже во второй половине недели в регион зашел антициклон. В ближайшие центр его будет смещаться с Архангельской области на юго-восток, в северные области Казахстана. ЦФО окажется в пограничной зоне между этим антициклоном и активными циклоническими вихрями с запада.

И если в пятницу в ночные часы еще сохранится влияние антициклона и существенных осадков не ожидается, то уже днем скажется влияние приближающегося атлантического циклона. Местами пройдут небольшие дожди.

В субботу и воскресенье погоду в регионе уже будут определять атмосферные фронты этого циклона. Ожидается не по сезону теплая, но облачная и с дождями, погода.

В Москве 8 марта будет до 11 градусов тепла. В Ярославле до +8. А в Санкт-Петербурге не выше +5.

В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. Днем +6 … +8 градусов, ночью не ниже +1. И да, вероятность дождей не уменьшится.

Атмосферное давление в праздничные выходные 747-749 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 6 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 8 марта было в 1979 году: +7,6 градуса. А в это день 1981 года было очень холодно: -26,7 градусов.



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Праздничное тепло с дождем

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