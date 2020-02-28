В Великобритании ученые опубликовали гастрономические медицинские рецепты XVII века

28.02.2020, 10:50, Разное

В Великобритании исследователи обнародовали гастрономические медицинские рецепты, относящиеся к XVII веку. Рукописи принадлежат натуралисту и врачу Хансу Слоану. Они формируют увлекательный отчет о различных методах исцеления и доказывают, что врачи того времени предпочитали лечить людей с помощью пищи.

Куратором проекта выступила Джессика Грегори. Результаты проведенной работы представлены на сайте blogs.bl.uk. По словам специалиста, коллекции рукописей Британской библиотеки полны различных гастрономических смесей, способных вылечить любую хворь. Большинство рукописей принадлежит Хансу Слоуну, они были завещаны им после своей смерти британской нации. Некоторые рецепты датируются X веком. Они подтверждают желание человека лечить болезни пищевыми продуктами. Начиная с 1600-х годов, рукописи писались на современном английском языке, поэтому прочитать их не составило труда.

Например, лечить лихорадку Слоан предлагал смесью молока, яичных желтков, панировочной крошки, тонкой корицы, мелкого сахара и нескольких кусков чистого золота. Все ингредиенты нужно смешать и довести до кипения. Пить это варево следует как можно больше. Также в коллекции имеются гастрономические медицинские рецепты от лихорадки и чумы. Они отличаются от современных народных средств, однако есть в них и кое-что общее. Для старинных рецептов нередко использовались травы. Они популярны в народе и сейчас. При этом в старину, как и в современности, предлагалось пить теплое молоко для облегчения простуды и сыпать сахар в качестве добавки, делающей вкус более приемлемым.