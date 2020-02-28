Местами будет солнце

28.02.2020, 7:20, Погода
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Взаимодействие сразу нескольких циклонических вихрей окажет влияние на погоду центрально-европейской части России в ближайшие дни. Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

В пятницу центрально-европейский регион еще останется во власти очередного атлантического циклона с центром Ленинградской областью. Но к выходным он, под натиском гребня Азорского антициклона сместится Архангельск. Атмосферное давление станет расти, в облаках появятся сначала «робкие», а затем и значительные просветы – то есть, мы увидим солнце. При этом, существенных осадков не ожидается.

В Москве к 1 марта температура повысится до 5 градусов тепла. В Санкт-Петербурге и Ярославле ожидается не выше +3.

В начале следующей недели осадки вернуться, преимущественно в виде дождя, а температура будет колебаться от 0 до +4 градусов.

Атмосферное давление в выходные 741-749 мм ртутного столба. Ветер западный, с переходом на южный, до 6 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным последний день февраля високосного года был в 1952-м: -17,9 градусов. А 29 февраля 2000 года было вполне тепло: +4,8 градуса.



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Местами будет солнце

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