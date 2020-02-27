Ростех предоставит призовой фонд для победителей Деминского марафона

27.02.2020, 15:35, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

Госкорпорация Ростех на протяжении нескольких лет поддерживает проведение Деминского лыжного марафона и является генеральным спонсором соревнований.

Для победителей главной гонки марафона на 50 км госкорпорация приготовила призовой фонд в размере одного миллиона рублей.

По многолетней традиции денежные призы получит первые шесть победителей в абсолюте среди мужчин и среди женщин, а также следующая тройка финишеров.

На старт 50-километровой гонки XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet выйдет более двух тысяч участников – профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта. В 2020 году в числе участников представители элиты России в лыжных видах спорта – Никита Крюков, Николай Морилов и Алексей Слепов, а также мировые звезды — швейцарская лыжница Наташа Леонарди–Кортези, немецкие спортсмены Тим Чарнке и Марио Кюммер.

Спорт – часть социальной политики Ростеха и важное направление деятельности корпорации. Поддержку получают и профессиональнее команды, и спортивные соревнования различного уровня. Деминский лыжный марафон – яркое и зрелищное событие в спортивной жизни не только Ярославской области, но и страны.

Призовой фонд, предоставленный Госкорпорацией Ростех, разыграется следующим образом. Победители золотой гонки у мужчин и женщин получат по 200 тысяч рублей, занявшие вторые места – по 100 тысяч, финишировавшие третьими – 75 тысяч. Призы для следующих трех мест составят: за четвертое место — 50 тысяч, за пятое – 30 и за шестое – 15 тысяч рублей.