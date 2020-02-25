Ростех Деминский лыжный марафон состоится в любую погоду

25.02.2020, 14:08, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

24 февраля организационный комитет XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet принял окончательное решение о проведении лыжных стартов в запланированные сроки 29 февраля и 1 марта.

Снежную трассу в условиях аномально тёплой погоды удалось сохранить благодаря самоотверженному труду двух сотен волонтеров. ⠀

Состояние трассы было одним из самых сложных вопросов подготовки Ростех Деминского лыжного марафона. В условиях малоснежной зимы, осадков в виде мокрого снега и отсутствия минусовых температур создать и сохранить снежную подушку было невероятно сложно. Но команде Деминского марафона не привыкать преодолевать трудности. Так, в 2007 году трасса для марафона создавалась практически вручную из-за отсутствия снега, в 2020 году – из-за теплой погоды.

— С 20 февраля в Демино работали несколько бригад волонтеров. Трудились как вручную с лопатами, так и с привлечением специализированной техники – фронтальных погрузчиков и самосвалов. Собирали снег со склонов, полей, со стадиона и укладывали на трассу. Нет сомнений в том, что мы проведем марафон согласно утвержденному регламенту, — рассказал член организационного комитета спортивного события, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

29 февраля состоится золотая 50-километровая гонка марафона, ее старт назначен на 11 часов. Второй день классической 25-километровой гонки потребует дополнительных усилий. Если будут держаться плюсовые температуры, не везде получится нарезать лыжню под классический ход. Но на 70% участков снежная подушка позволяет это сделать. Поэтому намеченная на 1 марта программа, включающая BABY-марафон на 1 км, гонки на 2, 5, 10 и 25 км, будет выполнена.

В подготовке трассы принимали участие сотрудников СШОР № 4 города Рыбинска, волонтеры из других спортивных школ города, сотрудники ПАО «ОДК-Сатурн», Росгвардии, некоторых коммунальных предприятий. Люди приезжали в свои выходные, чтобы помочь в формировании уникальной деминской трассы, которая стала брендом марафона.

Сейчас трасса в хорошем спортивном состоянии.

В дни проведения марафона будут организованы рейсы автобусов по маршруту «Рыбинск (железнодорожный вокзал) – Демино».

29 февраля маршрут «Ж/д вокзал — Соборная пл. – Демино»

Отправление от железнодорожного вокзала в 9:30, 10:00 (посадка со стороны здания железнодорожного вокзала);

от Соборной площади в 9:40, 10:10.

Прибытие в Демино на верхнюю площадку.

Отправление из Демино (с верхней площадки) в 13:30, 15:30.

Прибытие на железнодорожный вокзал через Соборную площадь с остановкой.

Всего: 2 автобуса туда и 2 автобуса обратно.

1 марта маршрут «Ж/д вокзал — Соборная пл. – Демино»

Отправление от железнодорожного вокзала в 9:30, 10:00 (посадка со стороны здания железнодорожного вокзала);

от Соборной площади в 9:40, 10:10.

Прибытие в Демино на верхнюю площадку.

Отправление из Демино (с верхней площадки) в 13:00, 14:30.

Прибытие на железнодорожный вокзал через Соборную площадь с остановкой.

Всего: 2 автобуса туда и 2 автобуса обратно.

Стоимость проезда 50 рублей без льгот, дети до 7 лет бесплатно.