В Рыбинске вандалы регулярно портят рекламу на остановках общественного транспорта

25.02.2020, 11:22, Новости

Теги: Происшествия, Транспорт

От их действий пострадал сервис «Максим», размещающий баннеры на 25 рыбинских остановочных комплексах. Реклама оказалась сорвана или изрезана, целыми остались только 2 баннера.

Рекламу портят на протяжении длительного времени. Вандалы действуют ночью и выбирают остановки, где в это время мало людей. В общей сложности компании причинен ущерб на сумму 11 500 рублей.

Помимо этого вандалы испортили внешний облик города: обрывки баннеров на остановках создают у жителей и гостей Рыбинска негативное впечатление. Сотрудники сервиса планируют обратиться в полицию с требованием найти виновных и привлечь их к ответственности.

Есть основания считать, что баннеры портят конкуренты сервиса. За счет инновационных технологий, которые сокращают холостые пробеги и простои водителей, «Максим» предлагает жителям более доступную стоимость поездок, и люди предпочитают пользоваться услугами современной компании. Почувствовав отток клиентов, другие фирмы решили помешать работе сервиса вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг.