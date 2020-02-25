В Рыбинске вандалы регулярно портят рекламу на остановках общественного транспорта
25.02.2020, 11:22, Новости
Теги: Происшествия, Транспорт
От их действий пострадал сервис «Максим», размещающий баннеры на 25 рыбинских остановочных комплексах. Реклама оказалась сорвана или изрезана, целыми остались только 2 баннера.
Рекламу портят на протяжении длительного времени. Вандалы действуют ночью и выбирают остановки, где в это время мало людей. В общей сложности компании причинен ущерб на сумму 11 500 рублей.
Помимо этого вандалы испортили внешний облик города: обрывки баннеров на остановках создают у жителей и гостей Рыбинска негативное впечатление. Сотрудники сервиса планируют обратиться в полицию с требованием найти виновных и привлечь их к ответственности.
Есть основания считать, что баннеры портят конкуренты сервиса. За счет инновационных технологий, которые сокращают холостые пробеги и простои водителей, «Максим» предлагает жителям более доступную стоимость поездок, и люди предпочитают пользоваться услугами современной компании. Почувствовав отток клиентов, другие фирмы решили помешать работе сервиса вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг.
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