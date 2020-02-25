В Рыбинске вандалы регулярно портят рекламу на остановках общественного транспорта

25.02.2020, 11:22, Новости
Теги: ,

От их действий пострадал сервис «Максим», размещающий баннеры на 25 рыбинских остановочных комплексах. Реклама оказалась сорвана или изрезана, целыми остались только 2 баннера.

Рекламу портят на протяжении длительного времени. Вандалы действуют ночью и выбирают остановки, где в это время мало людей. В общей сложности компании причинен ущерб на сумму 11 500 рублей.

Помимо этого вандалы испортили внешний облик города: обрывки баннеров на остановках создают у жителей и гостей Рыбинска негативное впечатление. Сотрудники сервиса планируют обратиться в полицию с требованием найти виновных и привлечь их к ответственности.

Есть основания считать, что баннеры портят конкуренты сервиса. За счет инновационных технологий, которые сокращают холостые пробеги и простои водителей, «Максим» предлагает жителям более доступную стоимость поездок, и люди предпочитают пользоваться услугами современной компании. Почувствовав отток клиентов, другие фирмы решили помешать работе сервиса вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Рыбинске вандалы регулярно портят рекламу на остановках общественного транспорта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Рыбинск. Криминальная хроника с 17 по 24 февраля

21.02 / Как быстро найти эвакуатор?

20.02 / В Рыбинске пройдёт акция против травматизма на пешеходных переходах

17.02 / Рыбинск. Криминальная хроника

10.02 / Рыбинск. Криминальная хроника

06.02 / Погода не помеха, или ямочный ремонт зимой

04.02 / Уборка снега в Рыбинске на особом контроле

04.02 / В три раза больше уголовных дел

03.02 / Денис Добряков: «Город убран плохо»

03.02 / Рыбинск. Криминальная хроника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика