В Рыбинске пройдёт акция против травматизма на пешеходных переходах

20.02.2020, 10:00, Новости

Теги: Происшествия, Транспорт

Рыбинские общественники решили привлечь внимание к непростой ситуации, сложившейся на дорогах города.

Они призывают водителей стать участниками акции «Не дави»: снижать скорость перед каждым нерегулируемым пешеходным переходом и на несколько секунд включать аварийную сигнализацию автомобиля. Опознавательным знаком участника акции станет надпись «Не дави» на заднем стекле машины.

Почти каждую неделю инспекторы ГИБДД фиксируют наезды на пешеходов. В январе 2020 года в Рыбинске под колёсами автобуса погибла 13-летняя девочка. Её подруга попала в больницу с травмами. 19 февраля под колеса легкового автомобиля попал еще один ребенок. Общественники хотят привлечь внимание горожан и водителей к сложившейся ситуации. Инициативу проведения акции «Не дави» поддержали сотрудники ГИБДД и администрации Рыбинска.

— Мы, водители, сами в ответе за безопасность на городских дорогах. Это мы решаем — нажать на педаль газа или тормоза, снизить скорость перед переходом или поддать газу, избежать аварии или нажить неприятностей. Мы, и никто другой, отвечаем за соблюдение скорости и правил дорожного движения, — говорит предприниматель Дмитрий Сидельников, один из организаторов акции.

Чтобы пешеходные переходы стали безопаснее, водителям нужно выполнить три простых условия:

· 22 февраля с 12 до 17 часов получить знак «Не дави» на парковках у ТК «Виконда», «Макси» и «Космос»;

· снижать скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом;

· с 22 февраля до конца месяца одновременно с торможением на несколько секунд включать аварийку.

Листовки «Не дави» будут бесплатно раздавать волонтёры.

Логотип акции — это красная надпись на белом фоне. Красный символизирует уже пролитую на зебре кровь и тревогу за жизнь пешеходов. Слоган сообщает, что беду может остановить водитель, если вовремя уберёт ногу с педали газа.

В будущем организаторы намерены сделать акцию «Не дави» традиционной.

Телефон для связи: +7 (4855) 28-40-40.

Пресс-служба администрации города Рыбинска