Под Рыбинском состоится фестиваль снегоходного спорта

19.02.2020, 10:56, Рекомендуем

Теги: Дёмино, Спорт

22 и 23 февраля в Центре лыжного спорта «Демино» состоится фестиваль снегоходного спорта «Кубок Поволжья».

В гонках на снегоходах примут участие около ста спортсменов из Рыбинска, Вологды, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода и Москвы. Торжественное открытие фестиваля пройдет 22 февраля в 12:00.

Гости фестиваля и болельщики станут зрителями захватывающих гонок на специализированных снегоходных трассах с естественными препятствиями и искусственными трамплинами.

Участников соревнований ждут три дисциплины: кантри-кросс — заезд 5 кругов по 5 километров по прогулочной трассе Демино, дуэльный кросс на километровой дистанции и командные гонки на 120 километров с контрольными точками. Эта гонка выйдет далеко за пределы Демино, одна из точек будут расположена в деревне Бурнаково, где родился адмирал Федор Ушаков. В течение двух дней будет разыграно 14 комплектов медалей.

Сопровождать старты будет спортивный комментатор Андрей Спицын. В перерывах между гонками зрители смогут покататься на коньках, тюбингах, детских снегоходах, посетить кафе.

Программа соревнований

22 февраля:

13:00 — кросс-кантри;

17:00 – награждение;

23 февраля:

8:00 – командные гонки;

15:00 — дуэльный кросс;

18:00 — награждение.