Под Рыбинском состоится фестиваль снегоходного спорта

19.02.2020, 10:56, Рекомендуем
Теги: Дёмино, Спорт
22 и 23 февраля в Центре лыжного спорта «Демино» состоится фестиваль снегоходного спорта «Кубок Поволжья».
В гонках на снегоходах примут участие около ста спортсменов из Рыбинска, Вологды, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода и Москвы. Торжественное открытие фестиваля пройдет 22 февраля в 12:00.
Гости фестиваля и болельщики станут зрителями захватывающих гонок на специализированных снегоходных трассах с естественными препятствиями и искусственными трамплинами.
Участников соревнований ждут три дисциплины: кантри-кросс — заезд 5 кругов по 5 километров по прогулочной трассе Демино, дуэльный кросс на километровой дистанции и командные гонки на 120 километров с контрольными точками. Эта гонка выйдет далеко за пределы Демино, одна из точек будут расположена в деревне Бурнаково, где родился адмирал Федор Ушаков. В течение двух дней будет разыграно 14 комплектов медалей.
Сопровождать старты будет спортивный комментатор Андрей Спицын. В перерывах между гонками зрители смогут покататься на коньках, тюбингах, детских снегоходах, посетить кафе.
Программа соревнований
22 февраля:
13:00 — кросс-кантри;
17:00 – награждение;
23 февраля:
8:00 – командные гонки;
15:00 — дуэльный кросс;
18:00 — награждение.
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