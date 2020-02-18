Как выбрать матрас?

18.02.2020, 8:01, Детали
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Матрас — это постельный атрибут, от которого зависит не только комфортность вашего сына, но и ваше здоровье. Если матрас будет выбран неправильно, это будет грозить появлением заболеваний опорно-двигательного аппарата. Достаточно жесткий матрас будет оказывать давление на плечи и область таза. Чересчур мягкий матрас наоборот не сможет обеспечить достаточной поддержки.

Выбирать матрас нужно индивидуально для каждого человека. Изделие, которое подойдет для человека с большим весом, будет совершенно неподходящим для худенького человека. На сайте https://rybinsk.spim.ru/ вы сможете приобрести качественные матрасы для комфортного сна.

Как выбрать матрас?

Многие люди основывают выбор матраса на толщине. Однако слишком толстый матрас не будет иметь отношения к качеству. Выбору матраса нужно уделить достаточно времени. Если вы подбираете изделие в магазине, не стесняйтесь прилечь и поваляться на нём несколько минут. Так вы сможете понять, насколько комфортным является для вас спальное место. Тело должно быт в контакте с матрасом полностью. Если есть зазор в области поясницы, значит, вы выбрали слишком жесткое изделие. Если же локоть легко может провалиться, матрас очень мягкий для вас.

Тестировать матрас лучше в комфортной одежде. Правильным будет такое положение тела, когда позвоночный столб полностью выпрямлен. Если он выгибается, это свидетельствует о слишком большой мягкости матраса. Внимательно отнеситесь к выбору наполнителя для матраса. Выбор материала матраса будет зависеть от индивидуальных особенностей хозяина. Для человека, который слишком много двигается во сне, подойдёт одно изделие, а для человека с больной спиной — совсем другое.

На этом сайте https://rybinsk.spim.ru/shop/postel/ вы сможете найти не только качественные матрасы, но и постельные принадлежности.

Кроме материала матраса нужно подумать и о материале наматрасника. Он должен быть комфортным для сна. Существуют наматрасники, предназначенные специально для летнего и зимнего сезона. Некоторые матрасы с одной стороны являются более теплыми, а с другой прохладными, что очень удобно.

Выбрав качественный матрас, вы сможете не только обеспечить себе комфортный сон, но и сохранить свое здоровье. Заходите на этот сайт https://rybinsk.spim.ru/shop/matras/. Здесь вы найдете большой выбор матрасов хорошего качества.



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Как выбрать матрас?

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