18.02.2020, 8:01, Детали

Теги: Выходной

Матрас — это постельный атрибут, от которого зависит не только комфортность вашего сына, но и ваше здоровье. Если матрас будет выбран неправильно, это будет грозить появлением заболеваний опорно-двигательного аппарата. Достаточно жесткий матрас будет оказывать давление на плечи и область таза. Чересчур мягкий матрас наоборот не сможет обеспечить достаточной поддержки.

Выбирать матрас нужно индивидуально для каждого человека. Изделие, которое подойдет для человека с большим весом, будет совершенно неподходящим для худенького человека. На сайте https://rybinsk.spim.ru/ вы сможете приобрести качественные матрасы для комфортного сна.

Как выбрать матрас?

Многие люди основывают выбор матраса на толщине. Однако слишком толстый матрас не будет иметь отношения к качеству. Выбору матраса нужно уделить достаточно времени. Если вы подбираете изделие в магазине, не стесняйтесь прилечь и поваляться на нём несколько минут. Так вы сможете понять, насколько комфортным является для вас спальное место. Тело должно быт в контакте с матрасом полностью. Если есть зазор в области поясницы, значит, вы выбрали слишком жесткое изделие. Если же локоть легко может провалиться, матрас очень мягкий для вас.

Тестировать матрас лучше в комфортной одежде. Правильным будет такое положение тела, когда позвоночный столб полностью выпрямлен. Если он выгибается, это свидетельствует о слишком большой мягкости матраса. Внимательно отнеситесь к выбору наполнителя для матраса. Выбор материала матраса будет зависеть от индивидуальных особенностей хозяина. Для человека, который слишком много двигается во сне, подойдёт одно изделие, а для человека с больной спиной — совсем другое.

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Кроме материала матраса нужно подумать и о материале наматрасника. Он должен быть комфортным для сна. Существуют наматрасники, предназначенные специально для летнего и зимнего сезона. Некоторые матрасы с одной стороны являются более теплыми, а с другой прохладными, что очень удобно.