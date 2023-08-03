Рыбинск. Как доехать домой после вечерней программы Дня города?

Завершат программу празднования Дня города Рыбинска 5 августа Екатерининские потешные огни на Волжской набережной с 22:00 до 22:10.

Публикуем расписание маршрутов автобусов, на которых жители Волжского, Копаево и Слипа смогут добраться домой после 22 часов.

5 августа будет организован дополнительный рейс маршрута 8-т на Слип. Отправление от Площади Дерунова в 22:25. Автобус проследует по Крестовой ул. далее на ул. Ломоносова и ул. Герцена с выездом на мост и далее по своему маршруту. По указанному следованию автобуса действуют все остановки.

Кроме того, после 22:00 можно воспользоваться следующими рейсами автобусных маршрутов:

– маршрут №1 с отправлением от ПАТП в 22:10 будет следовать по пр. Ленина, Крестовой ул., ул. Пушкина, ул. Герцена, ул. Бульварная, ул. Максима Горького и далее своим маршрутом.

– маршрут №16 с отправлением от ж/д вокзала в 23:00,

– маршрут №16т с отправлением от ж/д вокзала в 22:10 и 22:30,

– маршрут №12 с отправлением от ПАТП в 22:00.