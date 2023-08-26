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10 сентября в Рыбинске представят новые сорта пива

26.08.2023, 12:29, Эксклюзив
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В день голосования на избирательных участках состоится презентация новых сортов пива – «Бурлацкое» и «Рыбинка», сообщил новый владелец компании «Хайнекен Раша».

– Во-первых я обязан опровергнуть слухи о том, что мы приобрели весь российский бизнес компании за 1 евро, – сказал представитель нового владельца. – Стоимость сделки значительно выше – 2 евро. При этом, половину суммы мы заплатили в бюджет в виде единовременного налога на сверхдоходы.

– Во-вторых, 10 сентября мы представим не только новые сорта пива, но и уникальные отечественные разработки на основе натуральных ингредиентов – безалкогольный напиток «Березовый сок «Берёзка» и заправку для борща «Борщевик Сосновского», – добавил он.

Производство новых новых продуктов налажено на бывшем Электротехническом заводе, отметили в мэрии Рыбинска.

Выращивание сырья для заправки уже организовано на муниципальных территориях, а поставки березы обеспечит ООО «ЭкспортЛес» из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.




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