16 декабря в Рыбинске временно ограничат движение в центре. Маршруты общественного транспорта

16 декабря, в день шествия Дедов Морозов, в центральной части Рыбинска для проведения праздничных мероприятий временно ограничат движение транспорта по улицам: Крестовой, Стоялой, Свободы, Чкалова, Кольцова и Волжской набережной.

С 15:00 до 17:00 проезд будет закрыт:

— по улице Крестовой на участке от дома №17-а (Рыбинский драматический театр) до улицы Свободы;

— по улице Стоялой на участке от Волжской набережной до улицы Чкалова;

— по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы (за исключением проезда общественного транспорта на участке от Соборной площади до Фроловской улицы);

— по улице Свободы на участке от улицы Крестовой до Волжской набережной.

С 16:15 до 17:00 нельзя будет проехать:

— по улице Свободы на участке от улицы Крестовой до улицы Чкалова;

— по улице Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

— по улице Кольцова на участке от улицы Чкалова до Крестовой улицы.

С 0:00 часов нельзя парковать машины на улицах:

— по Стоялой улице на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

— по улице Крестовой на участке от дома №17-а до улицы Свободы;

— по улице Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

— по улице Ломоносова на участке от Волжской набережной до улицы Крестовой.

После 17:00 движение транспорта будет восстановлено. На период ограничений общественный транспорт будет следовать по временной схеме:

Троллейбусные маршруты

№ 1, 4, 5 и 6 будут следовать по улицам Фурманова, Плеханова, железнодорожный вокзал, Пушкина, Герцена, Максима Горького и далее своими маршрутами. В обратную сторону этим же маршрутом.

Автобусные маршруты

№ 2 и 10 будут следовать по улицам Свободы, Герцена, Максима Горького и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 1, 3 и 33 будут следовать по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Максима Горького и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 6 и 9 – по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Пушкина и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 12, 16 и 16-т – по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Луначарского и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 18 – по улице Герцена и на Волжский мост, далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 25 – по улицам Герцена, Максима Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 5 – по улицам Пушкина, Герцена и на Волжский мост, далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 8-т – по улицам Димитрова, Свободы, Герцена и на Волжский мост, далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

Пригородные маршруты

Автобусы №№ 107, 108, 109, 114, 156, 505 и 506 будут осуществляться в обе стороны по улице Герцена без заезда на улицы Стоялую и Крестовую.

Автобусы №№ 101 и 111 в обе стороны движения поедут по улицам Пушкина, Плеханова, Свободы, Димитрова, проспекту Ленина и далее по своим маршрутам.

Кроме того, в день проведения шествия Дедов Морозов будут усилены меры безопасности.

В первую очередь это коснется участников праздничного шествия и зрителей. В зоне построения колонны будет работать четыре пропускных пункта, через которые можно пройти в колонну или занять место в качестве зрителя.

16 декабря праздничная колонна начнет строиться в 15:00 вдоль улицы Крестовой, начало построения – от улицы Стоялой. Участники шествия и зрители смогут пройти к месту построения через четыре КПП. Обеспечивать проход буду сотрудники полиции с ручными металлоискателями:

– с улицы Крестовой в районе пересечения с улицей Ломоносова;

– с улицы Крестовой со стороны Соборной площади;

– с Волжской набережной через Красную площадь;

– с улицы Стоялой с точки пересечения с улицей Чкалова.

— Планируется большое количество участников, не меньше людей придет посмотреть на праздничное действие. Поэтому вводятся дополнительные меры, просим отнестись к этому с пониманием. Приходите заранее, чтобы спокойно занять свое место в колонне, — рассказали в отделе по профилактике правонарушений.

Напомним, в зоне проведения праздничных мероприятий – на улице Крестовой и площади Дерунова запрещено катание на лошадях и пони, работа аттракционов типа «Дартс», «Пейнтбол», «Зобр» и фото с животными.