Молодежь Ярославля встретится на зимнем Кубке по ярославской лапте

16.02.2020, 13:09, Рекомендуем

Теги: Спорт

22 февраля на стадионе «Шинник» встретятся молодежные команды из Ярославля и области, чтобы поиграть в «игру добра» — ярославскую лапту.

Представители учебных заведений, предприятий и организаций Ярославля и области соберутся для того, чтобы поиграть в старинную народную игру. Будут среди участников и сборные – молодежь, закончившая вузы, объединяется и продолжает увлечение любимой игрой.

Для крупных соревнований каждый раз организаторы объявляют какую-то определенную тематику. В 2019-м «игре добра», как ее называют организаторы и участники, исполнилось 15 лет. На Кубке зимнего сезона участников по традиции ждет много сюрпризов: интерактивные зоны, яркие призы от спонсоров и угощения. Темой нового сезона станет «Антимасленица».

В Кубке по ярославской лапте примут участие сборные команды Ярославской области в возрасте от 18 до 30 лет. Стать участником соревнований может любая команда из 5 человек (3 юношей и 2 девушки). Нужно лишь успеть подать заявку на электронный адрес [email protected] до 20 февраля включительно. Подробности о мероприятии оперативно публикуются в группе организаторов ВКонтакте: https://vk.com/msyaroslavl

Место и время проведения: 22 февраля в 12:30 на стадионе «Шинник».

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Ярославская лапта – один из популярных любительских видов спорта среди молодежи. В октябре этого года проект стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. Ежегодно в Ярославле проходит до 10 соревнований различного уровня, в том числе открытые городские чемпионаты и фестивали по Ярославской лапте.

На протяжении 15 лет организатором соревнований по Ярославской лапте выступает общественная организация «Молодежный Совет города Ярославля». Постоянную поддержку инициативе оказывает Управление по молодежной политике мэрии и центр «Молодость».