Администрация Рыбинска вновь привлекает кредиты

13.02.2020, 13:54, Главное
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Администрация Рыбинска вновь привлекает кредиты. Общая сумма 5 заявок составит 397,5 млн рублей.

глава Рыбинска Денис ДобряковУслуги по предоставлению кредитных предоставляются на цели, предусмотренные бюджетным законодательством, в пределах установленных Программой муниципальных внутренних заимствований Рыбинска на 2020 год, утвержденной решением муниципального совета. Кредитор открывает Заемщику невозобновляемые кредитные линии на срок 730 дней, без обеспечения и с правом досрочного погашения кредита (или его части), сообщается в конкурсной документации.

На 1 января объем муниципального долга составлял почти 1,4 млрд рублей (1 392 661 120), в том числе: кредиты кредитных организаций — 1 090 000 000 рублей, бюджетные кредиты — 273 750 000 рублей, муниципальные гарантии — 28 911 120.

При этом, верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года установлен 1 379 354 464 рублей.

Дефицит бюджета сейчас составляет 103 млн рублей.



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Администрация Рыбинска вновь привлекает кредиты

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