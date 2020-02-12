По проекту «Решаем вместе» отремонтируют четыре спортивных объекта

12.02.2020, 15:00, Новости

Теги: Бюджет, Спорт

2,8 млн рублей направит Рыбинск в этом году на ремонты спортивных объектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования.

На эти средства капитально приведут в порядок кровлю здания спортивной школы №1, заменят половину окон основного фасада СК «Метеор», систему водоподготовки в бассейне спортшколы №8 и пол в СК «Олимп».

Общая сумма финансирования составит 2,8 млн рублей, из них областные — 1,6 млн рублей. На данные объекты средства направлены при поддержке депутатов ярославской областной думы — Ларисы Ушаковой, Владимира Денисова и Сергея Борисова.

— Проект «Решаем вместе» работает, благодаря ему, учреждения спорта ежегодно проводят ремонт своих сооружений, в том числе и капитальный. На 2020 год запланирован ремонт четырех спортивных объектов, — отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Капитальный ремонт кровли будет проведен в здании спортивной школы №1, которая располагается на Волжской набережной. Крыша не ремонтировалась со времен постройки. Стоимость работ составит 1 800 тысяч рублей. Половину средств на объект выделят в равной доле три областных депутата, остальные вложения сделает город. Работы включают в себя замену стропил, несущих балок и самого покрытия крыши.

— Зал акробатики посещают около 440 детей. Ремонта мы ждали долго, это одна из самых плохих крыш на спортивных объектах. Проектно-сметная документация готова и прошла экспертизу. Школа готовится проводить торги на определение подрядчика, — рассказал Олег Кондратенко.

Второй объект не менее значим. В спортивной школе «Метеор» планируют заменить половину окон основного фасада, а именно большие окна. Это позволит поддерживать нормативный температурный режим в спортивных залах. Стоимость проекта порядка 600 тысяч рублей. В поддержке этого объекта принимают участие Сергей Борисов и Лариса Ушакова.

Еще на двух спортивных объектах будут проведены менее масштабные работы, но очень нужные. Необходимо заменить систему водоподготовки в бассейне спортивной школы №8, которая расположена в микрорайоне Скоморохова гора. В прошлом году благодаря поддержке депутатов удалось отремонтировать бассейн, а также приобрести лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Частичный ремонт пола ждет спортивную школу № 3. Это зал в СК «Олимп». Приступить к работам смогут уже в мае.