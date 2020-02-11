Рыбинская ГЭС продолжает снижать расход воды

Росводресурсы повторно внесли изменение в режим работы Рыбинской гидроэлектростанции: до 20 февраля ГЭС будет работать со средними сбросными расходами 1500 ± 200 куб.м/с.

Это сделано в целях стабилизации водохозяйственной обстановки на Горьковском водохранилище в районе г. Ярославль. Напомним, что 6 февраля по указанию Росводресурсов Рыбинская ГЭС уже снижала объем средних расходов до 2300 ± 100 куб.м/с.

По состоянию на 11 февраля отметка нижнего бьефа Рыбинского гидроузла равна 87,36 м; приток воды в водохранилище за прошедшие сутки составил 1300 мз/с. Уровень водохранилища – 101,38м (НПУ 101,81м).

Важно принять во внимание, что основная задача Рыбинской ГЭС в зимнее время — сработка водохранилища. Это необходимо для создания достаточной свободной емкости для принятия талых вод.

Рыбинское водохранилище является основным регулятором стока Верхней Волги. Только благодаря его большой аккумулирующей емкости происходит перераспределение водного стока – предотвращение затоплений в многоводные годы и обеспечение навигационных отметок в маловодье за счет расходования запасенной воды. Ограниченные расходы усложняют подготовку водохранилища к весеннему половодью.

С 11 февраля по 10 марта Угличская ГЭС будет работать в режиме достижения уровня воды в Угличском водохранилище отметки 111,5 ± 0,2 м. На сегодняшний день этот уровень равен 112,71м.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»

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