На Ростех Деминский марафон подали заявки спортсмены из 13 стран

Ровно месяц остался до старта XIII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet, который будет проходить 29 февраля и 1 марта под Рыбинском.

Заявки на участие в гонках подали спортсмены и любители лыжного спорта из 13 стран мира. Также на старт выйдут представители 56 российских регионов. Испытать себя на деминских трассах приедут около трех тысяч человек.

На данный момент для участия в 50-километровой гонке свободным стилем зарегистрировались 1550 человек, на классику – 340. Это представители 13 стран мира: Финляндии, Норвегии, Чехии, Словении, Франции, Италии, Австрии, Германии, Швейцарии, Японии, Эстонии и Белоруссии. Россия будут представлена лыжниками из 56 регионов.

В этом году вновь ожидается приезд звезд мировой величины. Серебряному призеру Олимпиады-2010 Тиму Чарнке и олимпийскому чемпиону по велоспорту Марио Кюммеру так понравилась прошлогодняя гонка, что они одними из первых заявились на предстоящую.

— Конфигурация деминской трассы остается прежней – два круга по 25 километров. Всю последнюю неделю шел снег, ратрак уже работает по всей трассе. К началу февраля планируем замкнуть пятнадцатикилометровый участок и вплотную заняться «десяткой» вдоль реки Колокши. Специалисты из СШОР № 4 отремонтировали мост в овраге на 12-ом километре. Ждём, когда там замерзнут ключи и ручьи. Работа по подготовке к марафону продолжается очень активно, — отметил Александр Игнатьев, директор СНП «Деминские марафоны».

Регистрация участников тоже продолжается. Свободными остаются 849 слотов на золотую гонку, 260 – на серебряную. На юниорские гонки для старта на 10 километровой дистанции в наличии 20 свободных номеров, на дистанцию пять километров – 29, на двухкилометровую трассу – 35. Регистрация на бэби-марафон начнется с 1 февраля.

Продолжается и подготовка культурно-развлекательной программы марафона. Традиционно спортивное мероприятие сопровождают выступления творческих коллективов, гастрономические конкурсы и фестивали, презентации туристских брендов региона.

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