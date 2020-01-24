Любители зимних видов спорта соберутся в Сочи

С 25 января по 2 февраля на курорте «Роза Хутор» в пятый раз пройдет горнолыжный фестиваль Tinkoff Rosafest.
Одним из самых ярких моментов фестиваля станет ночное фристайл-шоу. Спортсменов, которые покажут свои лучшие трюки, отберет один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус.
В 2020 году Tele2 стала генеральным партнером Tinkoff Rosafest в юбилейный для фестиваля год. В пятый раз на горном курорте «Роза Хутор» соберутся лыжники, сноубордисты, профессиональные райдеры, музыканты и блогеры. Спортивная программа состоит из пяти направлений: фристайла, фрирайда, джиббинга, ски-кросса и карвинга. Гости события смогут принять участие в мастер-классах со спортивными звездами, соревнованиях для любителей, тест-драйвах новых моделей сноубордов и лыж. Спортсменов, которые покажут свои лучшие трюки, отберет один из самых титулованных сноубордистов в мире Денис Бонус
Оператор Tele2, следуя принципу «других правил», предложит особые условия участникам фестиваля. Вместе с командой Spotway компания возведет сноупарк с джиб-фигурами для катания спортсменов и любителей. Парк будет работать даже после закрытия подъемников, а вход останется бесплатным для всех.
А в отеле Riders Lodge будет работать онлайн-парк Tele2. Здесь участники смогут посмотреть фильмы партнера Wink с помощью быстрого 4G-интернета. А профессиональные спортсмены и фотографы там прочтут полезные лекции.
Любители музыки оценят, что фестиваль откроют группы «Хлеб» и ILWT, а на закрытии выступит британский продюсер и диджей – Aphrodite. Также организаторы проведут в горах настоящую пляжную вечеринку. Всего на «Розе Хутор» прозвучит двести часов живой музыки. Всех клиентов Tele2 на фестивале ждут дополнительные преимущества: скидка 10% на бронирование тура на официальном сайте фестиваля, а также приоритетная запись в тест-зону снаряжения. Клиенты оператора смогут также получить абонемент на кофе от Surf Coffee.
Для тех, кто не сможет приехать на фестиваль, оператор организует онлайн-трансляцию на скорости 4G-интернета Tele2. Посмотреть шоу в режиме онлайн можно на промосайте оператора. В 2019 году количество просмотров трансляции достигло 2 млн.
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