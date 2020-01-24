XIII международный Ростех Деминский лыжный марафон

29 февраля и 1 марта под Рыбинском в ЦЛС «Демино» будет проходить самый крупный в России и третий в мире по количеству финишеров лыжный марафон, входящий в международную серию FIS/Worldloppet.

Организационный комитет по подготовке спортивного соревнования мирового уровня состоялся в Правительстве Ярославской области.

С начала регистрации, которая открылась в декабре, для участия в гонках — главной — 50-километровой гонке и в гонке классическим стилем — уже зарегистрировались более двух тысяч участников — профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта.

— Деминский лыжный марафон – одно из главных событий в спортивном календаре нашего региона, — рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. — Главная задача сейчас – провести соревнования так, чтобы и лыжники, и зрители оценили высокий профессиональный уровень подготовки события и приехали на марафон и в следующий раз.

На данный момент для участия в гонках подали заявки представители 13 стран мира, включая Россию. В масштабах страны на соревнования приедут спортсмены и любители из 56 регионов.

— Сейчас самый важный вопрос — сохранить снежную трассу. Ее техническая подготовка началась ещё осенью, но погодные условия с плюсовыми дневными и ночными температурами влияют на состояние снежной подушки, — рассказал Александр Игнатьев, директор Деминских марафонов. — Для примера, в аналогичных условиях в 1989 году проводили чемпионат Мира по лыжным гонкам в Швеции. В 2011 и 2012 годах в Демино снег выпал в самый последний момент перед соревнованиями, а в 2013-м за день выпала его месячная норма, так что лыжникам пришлось бежать по щиколотку в снегу. Погода непредсказуема, но мы надеемся, что зима свое возьмет.

В ходе двух спортивных дней кроме золотой и серебряной гонок, состоятся гонки юниоров на 2, 5 и 10 километров классическим стилем, а также бэби-марафон для начинающих лыжников.

На совещании областного оргкомитета обсудили важные задачи, которые касались межведомственного взаимодействия по обеспечению безопасности, организации культурного-развлекательной программы для зрителей, освещению спортивного мероприятия в СМИ и доставки болельщиков в Демино.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет