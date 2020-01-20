Биатлонные старты в Дёмино отменили из-за погоды

Чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России по биатлону перенесены из Демино (Рыбинский район Ярославской области) в Ижевск в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Такое решение сегодня вынесли члены жюри и оргкомитета соревнований в ходе совещания в «Демино».

Ранее биатлонистка Ульяна Кайшева опубликовала видео в Instagram, на котором показана соревновательная трасса в Рыбинске, покрытая ледяной коркой, при этом на отдельных местах видны участки земли.

— До последнего специалисты готовили лыжную трассу к проведению всероссийских стартов, но аномально теплый январь не позволил довести этот процесс до конца. Намороженный пушками снег тут же таял. В остальном биатлонный комплекс был полностью готов к проведению чемпионата, первенства и Кубка России, сообщил в соцсетях глава Рыбинска Денис Добряков.

Чемпионат, первенство и Кубок России по биатлону должны были состояться в ЦЛС «Демино» с 22 по 27 января.

С самого начала единственной сложностью при подготовке к проведению чемпионата, первенства и Кубка России по биатлону в Демино было намораживание лыжной трассы. В отсутствии снега использовали специальные пушки, но при положительной температуре воздуха создавать искусственный снег невозможно. А натуральный снег, который удалось сохранить, буквально смывает дождем.

— С погодой бороться невозможно. Никаких гарантий, что будет мороз и снег, в ближайшие дни нет. Хотя еще пять дней назад синоптики прогнозировали на эти дни отрицательные температуры. Чтобы получить качественный снег из пушек, температура должна быть не выше -8 градусов, — сказал Вадим Мелихов, вице-президент СБР.

Вадим Мелихов также подчеркнул, что Рыбинск и организаторы соревнований до последнего готовились и прилагали все усилия, чтобы соревнования состоялись.

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