В Рыбинске хотят построить вторую ледовую арену

В Рыбинске состоялся аукцион на определение подрядчика для проектирования крытой ледовой арены.

Спортивное сооружение позволит вести полноценный тренировочной процесс и организовывать массовые катания в течение всего ледового сезона.

Речь о необходимости второго крытого льда в Рыбинске шла давно. Единственный в настоящее время лед дворца спорта «Полёт» с трудом вмещает плотную сетку тренировок профессиональных спортсменов, а также сеансы массового катания. Последние в настоящих погодных условиях востребованы как никогда.

— В этом году будет выполнено проектирование, и, имея его на руках, будем входить в национальный проект, чтобы начать строительство в 2022 году. Стоимость подготовки проекта – пять миллионов рублей. Это средства местного бюджета. Сегодня должна быть определена подрядная организация, которая будет выполнять проектирование, — рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Стандартная ледовая площадка размером 30 на 60 метров будет выполнена из металлоконструкций с полноценным набором всех технических, санитарных, административных помещений: раздевалки, душевые, туалеты, гардероб. Предусмотрено наличие автономной ледовой станции и комбайна.

— Крытый тренировочный ледовый корт предполагается расположить за ДС «Полёт» на территории автостоянки, ближе к Волге. Он займет примерно 2/3 парковки. Арена планируется самая простая, без трибун, без вспомогательных помещений типа кафе, — пояснил Олег Кондратенко.

Планируется, что крытый ледовый корт будет работать с июля по май. На технологический перерыв, который обусловлен графиком тренировки спортсменов, отводится полтора месяца, сообщили в пресс-службе администрации города.

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