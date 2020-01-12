В Демино приходит большой биатлон

В ЦЛС «Демино» впервые пройдет серия соревнований по биатлону. Согласно официальному календарю Союза биатлонистов России с 22 по 27 января Рыбинск будет принимать Чемпионат России, Первенство России, Кубок России (6-й и 7-й этапы).

— В одном месте соберутся биатлонисты всех возрастных групп от юниоров до спортсменов взрослой категории. В рамках Чемпионата России пройдет отбор в сборную команду страны для участия в Чемпионате Европы, — рассказал директор департамента администрации города по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко. – Ждем для участия в Кубке России второй состав сборной России, который сейчас участвует в Кубке IBU, ждем их прямо из Европы, где проходят соревнования.

В соревнованиях примут участие около двухсот биатлонистов. Некоторые команды уже заехали в «Демино» и ведут тренировочный процесс. Подготовку к соревнованиям осложняют погодные условия.

— В перспективе прогноз погоды тоже неблагоприятный. Специалисты предпринимают меры по сохранению трассы. В плане подготовки стрельбища сложностей нет. Есть все необходимые разрешения. Проведены тестовые соревнования, прошли обучение судьи, — пояснил Олег Кондратенко.

Основные старты в рамках Чемпионата России пройдут в субботу, 25 января. Все гонки согласно регламенту будут начинаться в 11:00 и 13:00.

Расписание соревнований:

22 января – спринт 10 км – мужчины – Кубок России;

спринт 10 км – юниоры – Всероссийское соревнование;

спринт 7,5 км – женщины – Кубок России;

спринт 7,5 км – юниорки – Всероссийское соревнование;

23 января – спринт 10 км – мужчины – Кубок России;

спринт 7,5 км – женщины – Кубок России;

24 января – суперспринт 5 км – юниоры – Первенство России;

суперспринт 5 км – юниорки – Первенство России;

25 января – суперспринт 5 км – мужчины – Чемпионат России;

суперспринт 5 км – женщины – Чемпионат России;

26 января – эстафета-смешанная-одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км –

юниоры и юниорки – Первенство России;

эстафета-смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км –

юниоры и юниорки – Первенство России;

27 января – эстафета-смешанная-одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км –

мужчины и женщины – Чемпионат России;

эстафета-смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км –

мужчины и женщины – Чемпионат России.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет