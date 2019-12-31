Погода колеблется

В центрально-европейской части России погоду в канун Нового года будет определять мощный атлантический циклон. А, следовательно, будут резкие колебания атмосферного давления.

В течении последнего дня 2019 горда температура повысится до слабо положительных значений. Временами будет идти мокрый снег, местами дождь.

А вот Новый год регион встретит с небольшим морозцем: В Москве похолодает до -2, в Ярославле до -4 градусов. И только в Санкт-Петербурге температура воздуха уверено останется в положительной зоне: +2 градуса.

По предварительным прогнозам метеорологов, вся праздничная неделя окажется относительно теплой: от +2 до -6 градусов.

— Пока сильных морозов, чтобы среднесуточная температура хотя бы равнялась норме, не видно. Процессы выстраиваются таким образом, что у нас сохраняется аномально теплая погода, — отмечает главной специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В январе 2020 года среднемесячная температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа и Русской равнины будет на 1 — 2 градуса выше средних многолетних значений; на остальной территории России — около нормы.

Атмосферное давление в ближайшие дни будет колебаться от 733 до 747 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 31 декабря было в 1978 году: -42,6 градуса. А в этот день 1994 года было тепло: +3,9 градусов.

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