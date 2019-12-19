Букмекерские конторы Казахстана: кто отличился в футбольном сезоне 2019 года?

Уже почти позади 2019 год, поэтому можно подвести итоги футбольного сезона в Казахстане. Он отличился многими интересными и захватывающими матчами. Многие букмекерские конторы Казахстана освещали события лучших футбольных матчей, предоставляя статистику и аналитику. Не говоря о том, что можно было сделать ставку на интересующий футбольный матч. Так кто из футболистов отличились и на кого часто ставили беттеры?

Пока лучшим игроком сезона признан Марин Томасов «Астана». На его счету:

● 19 голов в 31 матчах КПЛ;

● 7 голов в еврокубках;

● более 14 голевых передачи в КПЛ.

Не говоря о том, что игрок демонстрировал отличные перфомансы на поле, что еще долго будут на слуху. Пожалуй, это один из лучших его сезонов.

Еще одним популярным футболистом оказался Тигран Барсегян из «Кайсара». Он отличился 14 голами и 5-ю голевыми передачами. На него же обращали внимание и беттеры букмекерских контор Казахстана. Игрок демонстрировал невероятную продуктивность, довольно быстро начав вести команду за собой. Футболистом уже интересуются другие клубы, которые не против заполучить такой талант.





Отличились еще неплохими результатами Геворг Наджарян и Эмиль Балаев. Первого можно назвать молодым дарованием сезона, который провел красивую и результативную игру. Балаев же показал отличную работу на воротах.

Лучшим тренером сезона были признан глава штаба «Кайрат» Андрей Карпович. 38-летний специалист доказал, что можно добиться немалых результатов и дать игрокам достойную мотивацию. Об этом говорит результат 7-го места клуба по итогам сезона.

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Летом 2020 года состоится Копа Америка, который пройдет буквально одновременно с Евро 2020. Днем болельщикам можно будет смотреть европейский чемпионат, а ночью переходить на южноамериканский. Бетторы, решившие 1xbet скачать мобильное приложение, могут делать ставки в любое время.

Турнир примут Аргентина и Колумбия, а участвовать будут 12 команд. В этот раз участниками являются и приглашенные сборные Катара и Австралии. Например, в прошлом сезоне это была сборная Японии. Финал Копа Америка пройдет в Буэнос-Айресе. Будущий турнир обещает быть динамичным и ярким, учитывая, что сами букмекеры называют фаворитами сборные Аргентины и Бразилии.

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Как же в итоге сложится первенство Южной Америки, покажет время. Действующим чемпионом остается Бразилия, которая выиграла у сборной Перу со счетом 3:1. Третье место заняла Аргентина, оставив позади сборную Чили 2:1.

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