Косметика для тела: забытые герои ухода

В уходе за собой мы, как правило, делаем акцент на коже лица. Маски, тоники, пенки, сыворотки, патчи есть в ванной комнате почти каждой девушки. Однако тело тоже требует внимания и многоступенчатого ухода. В этом материале расскажем какие средства для тела существуют, и почему их использование важно.

1. Масла для тела — эликсир питания

Крем или лосьон уже привычные и всеми любимые продукты для тела, а масло мы используем в своем уходе редко. Однако оно способно стать настоящим спасением для обладательниц сухой и чувствительной кожи, особенно в зимний период года. Масло восстанавливает кислородный баланс кожи и способствуют ее увлажнению. Благодаря своей текстуре оно способно создать защитный барьер, предотвратить обезвоживание и долго удерживать влагу. Например, смягчающее миндальное масло для тела от бренда L`Occitane хорошо увлажняет кожу. Натуральные ингредиенты в составе такого продукта помогут надолго сохранить её бархатистость.

– Кожа тела нуждается в таком же комплексном подходе, как и кожа лица. Очищение, увлажнение, питание, защита — если следовать этим базовым принципам, можно избежать сухости, преждевременного старения и ощущения дискомфорта. Особенно важно уделять внимание восстановлению кожи после душа, так как водопроводная вода может разрушать её защитный барьер. Использование масел или насыщенных кремов сразу после водных процедур поможет удержать влагу и сохранить кожу мягкой и эластичной, — объясняет Мария Долматова, эксперт, бьюти-тренер и практикующий косметолог Avon Россия.

2. Пилинги и скрабы — перезагрузка кожи

Пилинг – важный этап в уходе за телом, он способствует обновлению кожи, придавая ей тонус и гладкость. Например, скраб для тела из коллекции «Банный день» от Avon с массажным эффектом бережно очистит кожу и придаст ей тонус благодаря скрабирующим частичкам скорлупы грецкого ореха и натуральным экстрактам крапивы и ромашки в составе. Аромат хвойного леса поможет расслабиться и настроиться на ритуал заботы о себе.

3. Лосьоны и кремы — ежедневная забота

Многие начинают использовать увлажняющий крем только зимой, когда кожа становится сухой от перепадов температур и нуждается в дополнительной заботе. Однако поддержание водного баланса важно круглый год. Например, легкий увлажняющий лосьон для тела от EGIA, содержащий витамины А, Е, и полисахарид Amidospher, позволяет восстановить оптимальный уровень влаги.

4. Дезодоранты — больше, чем просто свежесть

Даже выбирая дезодорант, нельзя ограничиваться только его функциональностью и забывать про заботу о коже. Важно помнить что правильный состав продукта может также работать на благо кожи. Многие современные формулы содержат ухаживающие компоненты, такие как экстракт алоэ и пантенол, которые успокаивают кожу после бритья и увлажняют её.

5. Мисты и парфюмированные спреи

Интересный продукт для тела, на который стоит обратить внимание — парфюмированный спрей или мист. Спрей для тела не только освежит кожу и подарит приятный аромат, но и позаботиться о ее увлажнении благодаря добавлению экстрактов и масел. С такой задачей например, справится парфюмированный мист от бренда Giardino Magico. Продукт обладает ненавязчивым сладким ароматом, а также хорошо питает кожу благодаря пантенолу и глицерину в составе. Это идеальный вариант для тех, кто не любит насыщенные кремы, но хочет, чтобы кожа оставалась мягкой в течение дня.

Важно помнить

Комплексный уход за кожей тела помогает сохранить ее здоровье, мягкость и упругость. И если вы давно откладывали полноценный уход, самое время дать забытым героям бьюти-рутины шанс проявить себя. Достаточно небольших, но регулярных шагов, чтобы кожа снова стала гладкой, увлажненной и защищенной.