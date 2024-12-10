Успехи полицейских Рыбинска в турнире по плаванию, победа на первенстве Азии и другие новости Рыбинска

Каждую неделю Рыбинские спортсмены радуют болельщиков и завоевывают медали на городских, региональных и международных соревнованиях.

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5 декабря в Рыбинске прошел турнир по плаванию, в котором принимали участие полицейские региона. Состязания проходили в бассейне «Темп». Участие принимали мужчины и женщины в двух категориях (до 35-ти лет и старше 35-ти). Соревнования проходили на личной дистанции 50 м, 100 м и в эстафете.

В категории «мужчины до 35-ти лет» золото завоевали полицейские из Рыбинска в командном зачете. В личном первенстве также отметились рыбинцы. Золотые медали получили Дарья Румянцева и Михаил Черепегин.

В Азии проходило первенство по шахматам. Встретились спортсмены из Индии, Туркмении, Китая, Филиппин, Йемена и других стран. Глеб Щеглов из Рыбинска смог набрать 8 баллов из восьми и стал победителем. Кстати, на сайте Betonmobile есть рейтинг букмекерских контор , который помогает определиться с выбором лучшего для себя букмекера.

15-20 января 2025-го в Рыбинске состоится этап Кубка Содружества по биатлону. На соревнования приедут спортсмены из Беларуси и России. Этот этап будет 4-м в календаре Кубка Содружества. Пройдут состязания в «Демино». Уже идет подготовка. Занимаются формированием лыжной трассы. В ближайшее время для болельщиков установят большой экран. Тренерскую биржу уже возвели на стрельбище.

Комментатором на стадионе назначен Кузьмин. Это биатлонист из России, который был победителем Кубка мира по летнему биатлону. Сейчас занимается тренерской деятельностью и комментирует спортивные мероприятия. Кроме того, трансляции будут проходить на Матч-ТВ. На телеканале комментировать старты будет Губерниев.

Подошел к завершению региональный турнир по боксу. Ярославцы продемонстрировали высокие результаты. Состязания проводили в спортивном комплексе «Атлант». Золото завоевали 16 атлетов из Ярославской области, серебро – 19, бронзу – 16. Всего приняло участие 150 спортсменов, которые приехали из 9-ти регионов.