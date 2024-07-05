Рыбинский мост будет закрыт для движения транспорта с 6 по 10 июля

Работы начнутся в ночь с пятницы на субботу на следующей неделе.

Перекрытие запланировано с 00:10 часов 06.07.2024 по 05:00 10.07.2024.

Заливка будет выполнена в первый день. Три дня уйдут на то, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Бетонирование коснется пролетных строений ПС1, ПС2, ПСЗ, ПС9, ПС10, ПС11 с обоих берегов.

Во время полного перекрытия моста будут организованы перехватывающие парковки, увеличено количество рейсов общественного транспорта по левобережью, экстренные службы усилят своё дежурство в заволжских микрорайонах.

На время перекрытия меняется расписание и маршруты движения городского и пригородного транспорта в заволжском направлении. Для пешеходов проход по мосту остается открытым.

Подрядная организация «ЕКС» будет выполнять бетонирование пролетных строений № 1,2, 3, 9, 10 и 11.Первые сутки потребуются для заливки бетона, еще три дня необходимы материалу для набора прочности.

Маршруты общественного транспорта на время перекрытия изменятся следующим образом.

Городские автобусные маршруты:

№ 5 «Железнодорожный вокзал – Микрорайон ГЭС-14»,

№ 8 «Соборная площадь – Улица Каляева»,

№ 11 «Соборная площадь – Улица Каляева»,

№19 «Соборная площадь – Улица Тарасова»,

№20 «Соборная площадь – Улица Костромская»,

№29 «Железнодорожный вокзал – Сады «Дружба»,

пригородные автобусные маршруты будут работать только в левобережной части Рыбинска по укороченной схеме от остановочного пункта «Почта»:

№ 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово»,

№150 «Рыбинск – Милюшино»,

№152 «Рыбинск – Арефино»,

№156 «Рыбинск – Шашково»,

№160 «Рыбинск – Тутаев (левый берег)»;

– автобусный маршрут № 18 «Троллейбусный парк – Слип» будет работать только в правобережной части Рыбинска по укороченной схеме до остановочного пункта «Соборная площадь»;

– автобусные маршруты № 1, 2, 3, 10, 10C, 25, 33, и троллейбусные маршруты №1, 4, 5, 6 при движении в обоих направлениях будут следовать через остановочный пункт «Соборная площадь»;

– маршрутное такси № 8Т «Троллейбусный парк – Слип» разделяется на два маршрута «Троллейбусный парк – Соборная площадь» и «Почта – Слип».