Основные достопримечательности Стамбула

Стамбул – уникальный город. С каждым годом становится все больше людей, которые хотят приехать сюда и провести время с пользой. Разнообразие экскурсий https://www.sputnik8.com/ru/istanbul , большое количество достопримечательностей позволяют провести отпуск в этом городе на «отлично».

Что посмотреть в Стамбуле?

Если удалось попасть в Стамбул, то обязательно стоит прогуляться по городу и его окрестностям, чтобы познакомиться с местными памятниками архитектуры. Их очень много, но мы не будем перечислять все и выделим основные, которые увидеть должен каждый. Например,

Софийский собор

Когда-то на месте собор располагался акрополь, который был построен еще в византийскую эпоху. Падение Константинополя привело к тому, что православная церковь стала мечетью.

К основному зданию пристроили минареты. Здание несколько раз было разрушено, на него падали. Но, местные жители сделали все возможное, чтобы сохранить его и показать предкам красоту собора. Удалось сохранить не только само строение, но и гробницы султанов, иконы-мозаики, а также каллиграфические фразы, которые написаны на арабском языке.

Гранд-базар

Если хочется прогуляться по базару и купить знаменитые турецкие товары, то обязательно стоит заглянуть в Гранд-базар. Рынок настолько огромный, что гулять по рядам можно несколько дней.

Базар был открыт в 15-м веке. На данный момент тут работает огромное количество магазинов, бутиков и лавок под открытым небом. Помимо этого, тут есть школа, функционирует баня, различные пункты обмена валют, небольшие ресторанчики, храм и огромное количество складов.

Что тут только не продают. Туристы могут прогуляться по рядам, где представлены ювелирные украшения, пройтись по рядам с одеждой и купить качественную обувь, а также приобрести ковры, купить сувениры и многое другое.

Девичья башня

Башня была построена в то далекое время, когда Спарта и Афины вели войну. Строение было возведено на острове, который считается миниатюрным. Афинская армия одержала победу и остров стал выполнять роль форпоста.

В те времена башня выполняла роль изолятора, потом ее превратили в военный склад, а часть была отведена под тюрьму. Одно время тут располагался маяк.

Но почему ее назвали Девичьей? Около башни ходит огромное количество легенд. Когда-то султан, который тут правил, решил спрятать свою дочь. Ему предсказали, что ее укусит змея и она умрет. Султан любил свое дитя и решил сделать все возможное, чтобы она осталась жива.

Он построил башню и переселил туда девочку. В 18-ть лет ей прислали огромную корзину с цветами. В этой корзине была змея, которая и ужалила юную принцессу.