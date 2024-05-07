Основные достопримечательности Стамбула ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Основные достопримечательности Стамбула

07.05.2024, 14:53, Рекомендуем
Теги: ,

Стамбул – уникальный город. С каждым годом становится все больше людей, которые хотят приехать сюда и провести время с пользой. Разнообразие экскурсий https://www.sputnik8.com/ru/istanbul, большое количество достопримечательностей позволяют провести отпуск в этом городе на «отлично».

Что посмотреть в Стамбуле?

Если удалось попасть в Стамбул, то обязательно стоит прогуляться по городу и его окрестностям, чтобы познакомиться с местными памятниками архитектуры. Их очень много, но мы не будем перечислять все и выделим основные, которые увидеть должен каждый. Например,

  1. Софийский собор

Когда-то на месте собор располагался акрополь, который был построен еще в византийскую эпоху. Падение Константинополя привело к тому, что православная церковь стала мечетью.

К основному зданию пристроили минареты. Здание несколько раз было разрушено, на него падали. Но, местные жители сделали все возможное, чтобы сохранить его и показать предкам красоту собора. Удалось сохранить не только само строение, но и гробницы султанов, иконы-мозаики, а также каллиграфические фразы, которые написаны на арабском языке.

  1. Гранд-базар

Если хочется прогуляться по базару и купить знаменитые турецкие товары, то обязательно стоит заглянуть в Гранд-базар. Рынок настолько огромный, что гулять по рядам можно несколько дней.

Базар был открыт в 15-м веке. На данный момент тут работает огромное количество магазинов, бутиков и лавок под открытым небом. Помимо этого, тут есть школа, функционирует баня, различные пункты обмена валют, небольшие ресторанчики, храм и огромное количество складов.

Что тут только не продают. Туристы могут прогуляться по рядам, где представлены ювелирные украшения, пройтись по рядам с одеждой и купить качественную обувь, а также приобрести ковры, купить сувениры и многое другое.

  1. Девичья башня

Башня была построена в то далекое время, когда Спарта и Афины вели войну. Строение было возведено на острове, который считается миниатюрным. Афинская армия одержала победу и остров стал выполнять роль форпоста.

В те времена башня выполняла роль изолятора, потом ее превратили в военный склад, а часть была отведена под тюрьму. Одно время тут располагался маяк.

Но почему ее назвали Девичьей? Около башни ходит огромное количество легенд. Когда-то султан, который тут правил, решил спрятать свою дочь. Ему предсказали, что ее укусит змея и она умрет. Султан любил свое дитя и решил сделать все возможное, чтобы она осталась жива.

Он построил башню и переселил туда девочку. В 18-ть лет ей прислали огромную корзину с цветами. В этой корзине была змея, которая и ужалила юную принцессу.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Казанский шеф-повар рекомендует: 5 продуктов из ВкусВилл, которые стоит попробовать

03.05 / В выходные ниже нормы

26.04 / Конец апреля почти в климатической норме

24.04 / Регистрация компании на Сейшелах: преимущества

19.04 / В выходные «распогодится»

18.04 / В Рыбинск купят дебаркадер

12.04 / Апрельское тепло прошло свой апогей

11.04 / Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года

05.04 / Циклон сместит антициклон

04.04 / Дворцы Питера, которые обязательно стоит посетить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика