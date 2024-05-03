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Повседневность зла

03.05.2024, 12:36, Афиша
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«Зона интересов» (хотя лучше сказать «отчуждения») – это определённая окрестность концлагеря и название фильма по одноимённому роману Мартина Эмиса.

Внутри этой зоны, вплотную с Освенцимом, живёт комендант лагеря Рудольф Хёсс со своей семьёй. Казалось бы, ничто, даже дым из трубы крематория, не омрачает идилличный быт обитателей здешнего дома с ухоженным двориком…

Международная команда кинематографистов: режиссёр Джонатан Глейзер и писатель, он же сценарист Мартин Эмис – британцы, продюсеры полька Ева Пущинска и британец Джеймс Уилсон, оператор-поляк Лукаш Жаль, актёры – немцы Кристиан Фридель, Сандра Хюллер и другие – нашли неожиданный ракурс изобличения нацизма. Их труд отмечен четырьмя призами в Каннах, включая гран-при жюри и приз ФИПРЕССИ, и двумя «Оскарами» – за лучший иностранный фильм и за лучший звук.

Столь актуальную сегодня картину совершенно обыкновенного, будничного фашизма посетители рыбинского киноклуба «Современник» увидят в среду, 8 мая, в 18:00 в ОКЦ.




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