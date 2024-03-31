Туристическая виза в Великобританию: все, что вам нужно знать ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Туристическая виза в Великобританию: все, что вам нужно знать

31.03.2024, 11:11, Детали
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В Великобритании, которая привлекает огромное количество туристов со всего мира, для большинства иностранных граждан обязательно наличие туристической визы. Получение визы для поездки в Великобританию – важный шаг в планировании вашего путешествия. Давайте мы расскажем о процедуре оформления туристической визы для Великобритании, поделимся необходимыми требованиями и дадим полезные советы для будущего путешественника.

Кто нуждается в туристической визе для Великобритании?

Большинству граждан разных стран, включая россиян, требуется туристическая виза в Великобританию для посещения страны на срок до 6 месяцев. Гражданам следующих стран не требуется виза для кратковременных поездок:

  • Европейский союз.
  • Швейцария.
  • Норвегия.
  • Исландия.
  • Япония.
  • Канада.
  • США.
  • Австралия.
  • Новая Зеландия.

Какие документы нужно собрать?

Чтобы подать заявку на туристическую визу, вам потребуется следующее:

  • Паспорт, действительный минимум на 6 месяцев.
  • Фото 5×4 см с белой фоновой поверхностью.
  • Заявление, заполненное онлайн или на бумаге.
  • Удостоверение оплаты налоги за визу (в зависимости от страны проживания).
  • Свидетельство о образовании (для студентов) или удостоверение о пенсии (для пенсионеров).
  • Для работников: свидетельство о заработке, контракт о трудоустройстве или свидетельство о регистрации своей компании.

Как подавать заявление на туристическую визу?

Существует два способа получения туристических виз для Великобритании: через онлайн-портал визового центра Великобритании или лично обратившись в лондонское посольство или консульство. Стоит помнить, что некоторые страны могут иметь ограничения по доступу к конкретному способу оформления визы (например, онлайн или лично).

Как продлить или изменить туристическую визу?

Если вам требуется туристическая виза в Англию, продлить или изменить условия, необходимо связаться с посольством или консульством Великобритании. Для этого могут потребоваться дополнительные сведения или документы в соответствии с вашей текущей ситуацией. Не забудьте ознакомиться с требованиями заранее и предоставить необходимую информацию вовремя.

Полезные советы

Прежде чем отправляться в Великобританию, убедитесь, что ваша виза действительна и что у вас есть соответствующая страховка на весь период пребывания. Проведите проверку условий и сроков вашей визы на официальном сайте визового центра, а также изучите местные законы и правила поведения для комфорта и безопасности.




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