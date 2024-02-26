Что посмотреть в Махачкале?

Махачкала – красивый и молодой город, который привлекает туристов. С каждым годом становится все больше желающих, кто хочет посетить город и увидеть его основные достопримечательности

Махачкала туристическая – это город контрастов. Дореволюционные особняки сменяются советскими строениями, рядом стоят древние мечети и православные храмы, которые были построены относительно недавно. Архитекторам удалось создать действительно уникальное сплетение культур, рассказать об истории и просто показать путешественникам уникальный город, который сложно описать словами.

Основные достопримечательности Махачкалы

В Махачкале немало красивых мест. Мы обратим внимание на основные, которые действительно заслуживают внимания. Например,

Городской сад

Городской сад пользуется популярностью не только среди местных жителей, но и среди туристов. Сюда можно прийти в любую погоду и в любой день недели.

В Махачкале довольно жаркое лето. И если хочется найти уютное местечко, где можно отдохнуть от жары и расслабиться, то обязательно стоит сюда заглянуть. Сад граничит с морем и если выбрать удобную локацию, то можно сделать красивые фотографии.

Озеро Ак-Гель

Озеро расположено в городе. Добраться до него не составит труда, т.к. многие автобусы идут именно в эту сторону.

В годы СССР в озере выращивали рыбу. Сейчас озеро служит украшением города. Гости города и местные жители приходят сюда для того, чтобы погулять на набережной или покататься на лодках.

Джума-мечеть

Наверное, Джума-мечеть – это основная достопримечательность города. Сюда приходят не только верующие люди, чтобы совершить пятничный намаз, но и заходят туристы, которые хотят посмотреть на уникальное строение.

Внутри мечеть не менее красива, чем снаружи. Верующих людей привлекают цитаты из Корана, которые написаны на стенах. Не менее интересны и цветочные орнаменты, а также шикарные люстры.

Свято-Успенский собор

Храм был построен в далеком 1906-м году. Архитекторы выбрали неовизантийский стиль, который идеально вписывается в общий интерьер. Большинство строительных материалов и облицовочный камень брали с местного карьера.

Собор считается памятником архитектуры и относится к Махачкалинской епархии. В церкви хранятся святыни, посмотреть на которые приезжают верующие со всей России.

Второй рынок

Если хочется погрузиться в атмосферу востока, то обязательно стоит заглянуть на рынок. В городе несколько рынков, но особого внимания заслуживает именно Второй рынок.