Жильцы аварийной развалюхи в Рыбинске ходят дома в куртках и платят за отопление пять тысяч в месяц ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Жильцы аварийной развалюхи в Рыбинске ходят дома в куртках и платят за отопление пять тысяч в месяц

21.12.2023, 10:19, Новости
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Деревянная двухэтажка на улице Чебышева признана аварийной больше десяти лет назад, но жильцы платят за коммуналку по полной.

И если собственники получили компенсацию и справили новоселье, то наниматели отчаялись ждать лучшей участи. Супруги Ирина Фёдоровна и Сергей Алексеевич, проживающие в одной из трёх муниципальных квартир, записали и прислали в Народный фронт видео о состоянии здания.

Чтобы не замёрзнуть, пенсионеры надевают куртки, перчатки, шерстяные тапки, днём держат включёнными конфорки, ночью – обогреватель. В одной из комнат из-за ветхой проводки нет света, в санузле со стен кусками падает штукатурка, проваливается пол. Не менее печально выглядят и подъезды.

– Коммунальные услуги оплачиваем исправно. За отопление с нас берут 4 700 рублей, за содержание и ремонт жилья – 840 рублей, – рассказала Ирина Фёдоровна. – Вот муж у меня инвалид, сидит одетый в шубные тапки, в зимнюю куртку, в перчатках. Дома холодина. На ночь включаем обогреватель, а днём уже выключаем, иначе намотает.

– Всё у нас такое дряхлое. Просила уж даже: «хотя бы во вторичке дайте какую-нибудь квартиру». Такое впечатление, что мы вообще не доживём до новой квартиры. Мы уже люди немолодые — по 66 лет, — рассказала женщина.

Народный фронт попросил прокуратуру проверить соблюдение сроков расселения дома и его содержание.




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