Основные достопримечательности Каспийска

Каспийск – город, который был основан относительно недавно. Он расположен недалеко от Дагестана. Город можно с уверенностью назвать промышленным центром, но это не значит, что туристам тут будет не интересно. В городе немало достопримечательностей https://www.sputnik8.com/ru/kaspiysk и если появится возможность приехать сюда, то скучно точно не будет.

Что посмотреть в Каспийске?

Каспийск богат природными достопримечательностями. Можно заказать экскурсию, чтобы увидеть все их. Гиды прекрасно понимают, что показать туристам, чтобы они остались довольны. Нет ничего сложного в том, чтобы организовать самостоятельное путешествие.

Мы обратим внимание на основные достопримечательности Каспийска, которые позволят увидеть город и его окрестности во всей красе. Например,

Бархан Сары-Кум

Сары-Кум – одна из главных природных достопримечательностей Каспийска. Ученые долгое время занимались изучением климата и выявили, что он ничем не отличается от климата пустынь.

Летом, когда в регионе довольно жарко, температура воздуха тут может прогреваться до +60-т градусов. С наступлением осени становится прохладнее и наступает сезон дождей. Особые климатические условия сыграли особую роль в формировании растительности. Пески сменяться степными травами и кустарниками, потом начинается редколесье, которое постепенно пополняется деревьями.

Аул Гамсутль

Гамсутль – настоящая находка для туристов. Несмотря на то, что аул давно уже считается призраком, туристы активно сюда приезжают. Они хотят посмотреть, как раньше жили тут люди. По официальным данным последний житель аула умер в 2015-м году. С тех пор тут никто не живет.

Но туристам интересны домишки, которые прижаты друг к другу. Между домами идут узкие тропинки, которые уходят далеко в горы. Во времена СССР к аулу была проложена грунтовая дорога. Сегодня от нее практически ничего не осталось.

Гунибская крепость

Еще один архитектурный памятник, который обязательно стоит посетить. Крепость была построена русскими солдатами после того, как в 1861-м году завершилась Кавказская война.

Сооружение мощное и даже несмотря на то, что со времен войны прошло очень много лет, крепость удалось сохранить, хоть и не полностью.

Туристы могут посетить Барятинские ворота, а также посмотреть на стены крепости. Тут же установлен памятник солдатам, которые пали во время боев. Если отправится в сторону цитадели, то можно посмотреть на камень, который считается переговорным пунктом. Имам Шамиль вел на нем переговоры с князем Барятинским.