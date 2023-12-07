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При поддержке КВВ ГЭС в Рыбинске прошли спортивные турниры

07.12.2023, 19:19, Новости
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К Дню рождения Рыбинской ГЭС при поддержке гидроэнергетиков прошли традиционные спортивные турниры. В мероприятиях приняли участие сотни юных спортсменов из разных городов России.

Почти 150 участников собрал шахматный фестиваль – ежегодный проект благотворительной программы Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») с 2006 года. По отзывам спортсменов, фестиваль – одно из лучших спортивных мероприятий, проводимых на территории Ярославской области.

В первые дни декабря прошли соревнования по спортивной борьбе грэпплинг. «Кубок ГЭС» объединил 90 спортсменов из Рыбинска, Иванова, Коврова и Ярославля.

Настоящий праздник силы, грации и красоты – турнир по спортивной акробатике – благодаря энергетикам стал в Рыбинске традиционным. В этом году более ста участников из Ярославля, Углича и Рыбинска порадовали своими выступлениями болельщиков.

Каскад Верхневолжских ГЭС регулярно оказывает финансовую помощь детским спортивным школам по плаванию, борьбе, акробатике, теннису, водным видам спорта. Организация спортивных детских мероприятий в честь важных для гидроэлектростанций исторических дат – традиция, которой энергетики Каскада Верхневолжских ГЭС следуют много лет.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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