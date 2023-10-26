Стоит ли ехать на Байкал?

На Байкал едут не для того, чтобы полюбоваться архитектурными достопримечательностями, а для того, чтобы соединиться с природой и забыть о своих проблемах. Туристам будем интересно побывать в поселках, которые расположены на берегу, посетить шаманские места и увидеть природу во всей красе.

Отдых на Байкале: что посмотреть?

Байкал https://www.sputnik8.com/ru/baikal/category/tury-iz-irkutska – место силы. Сюда едут туристы со всей России и стран СНГ. Каждый приезжий находит тут то, что невозможно найти в другом месте.

За короткий промежуток времени невозможно осмотреть все красивые места. Мы обратим внимание на основные достопримечательности.

Хужир

Поселок Хужир расположен на острове Ольхон. Населенный пункт довольно большой и его можно с уверенностью назвать административным центром.

Перед туристами открывается совершенно другой мир, который далек от современности. Улицы узкие и с деревянными домами, старыми заборами, которые давно покосились, зато тут витает дух деревни. Местные жители живут по старым правилам и традициям. Они соблюдают обычаи и традиции, ходят в национальных костюмах и готовят традиционные блюда.

Водопады реки Подкомарной

Путешествуя по Байкалу невозможно не посетить комплекс водопадов, которые завораживают. Добраться до них проблематично, но оно того стоит.

Туристы попадут в место, где все иначе, чем мы привыкли. Потоки воды падают вниз с гор, и река уносит их дальше. Красивые фотографии и приятные впечатления от посещения данного места обеспечены.

Остров Огой

Про природные красоты острова Огой мы говорить не будем, а расскажет о Ступе Просветления, которая является культурно-историческим наследием.

Ступа просветления – буддийский памятник, который появился на острове в начале 00-х. Сюда приезжают не только туристы, но и верующие люди. Среди паломников немало тех, кто верит в то, что памятник обладает целебными свойствами.

Баргузинская долина

Буряты считают это место священным и верят в его мистические особенности. Если спросить у местных про долину, то они тут же расскажут о том, что тут живут тысячи духов.

Если верить легенде, то именно в этой долине родилась мать Чингисхана, а он погиб именно тут.

Хакусы

Хакусы – горячие источники, которые пользуются огромной популярностью. Сюда приезжают для того, чтобы поправить свое здоровье, т.к. вода тут лечебная.

Природа края заслуживает отдельного внимания. Складывается впечатление, что тут нет людей. Она поражает своей красотой и загадочностью.

Отдых на источниках позволяет не только поправить здоровье, но и насладиться тишиной и спокойствием, надышаться свежим воздухом и забыть о шумном городе.