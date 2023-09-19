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Надгробия от Sampo Granit

19.09.2023, 10:10, Рекомендуем
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Наша компания Sampo Granit может изготовить для вас памятники любого дизайна. Есть у нас и различные мемориальные комплексы и надгробия.

В своей работе мы используем натуральный карельский гранит. Этот камень обладает бесподобными качествами: великолепной прочностью, надежностью, красотой. С нашей компанией вы можете заказать производство памятника, который полностью будет вас устраивать.

Вас могут заинтересовать и наши комбинированные памятники, выбор которых велик. Посмотреть ассортимент можно тут https://sampo-granit.ru/vkombinirovanie. Такие виды памятников изготавливаются из сочетания разных видов гранита. Это может быть контрастное сочетание или близких оттенков. У нас есть следующие типы гранита: Габро-Диабаз, Покостовский, Масловский, Лезниковский, Дымовскийи другие виды. Цвета: угольно-черный, коричневый с белым, коричневый с черным, зеленый и другие оттенки.

Делая заказ на нашем сайте sampo-granit.ru, вы получаете бесплатную доставку. Все мемориалы у нас стоят недорого, так как мы сами являемся производителями.

Особенности комбинированных памятников

Этот вид надгробий заказывают особенно часто, ведь смотрятся они очень красиво. Памятник из гранита очень надежный. К тому же подобный камень красивый, вариантов его довольно много.

Закажите комбинированные памятники из гранита у нас. Вы не пожалеете. Наши гравировщики и мастера по работе с камнем делают свою работу великолепно. Вы сможете выразить свою любовь к умершему. Добротный и красивый памятник – это последнее, что нужно нашим близким в этом мире.

У нас вы можете заказать:

  • надгробия разные по исполнению;
  • можно выбрать разную форму и цвет гранита;
  • заказать дополнительные элементы: арки, кресты, рамочки для фото;
  • заказать гравировку позолотой, серебром или бронзой.

В нашем каталоге представлены все мемориалы. Можно выбрать комбинированный памятник на могилу, который прослужит много лет.

Преимущества гранита

Этот материал обладает не только природной красотой. Он еще и хорош тем, что очень прочен. В этом ему нет равных, именно поэтому мы даем пожизненные гарантии на наши памятники. Гранитный памятник простоит века, он не впитывает влагу и не трескается. А большая палитра оттенков позволит выбрать то, что вам нужно.

К сожалению, в этом мире все заканчивается. Смерть неизменная спутница жизни. Даже наше горе, которое казалось безутешным, со временем заживет. Выразить свою любовь к умершему мы можем, если поставим на могиле памятник из гранита.

Заказывайте надгробия у нас в Sampo Granit! Мы предлагаем большой выбор и невысокие цены!




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