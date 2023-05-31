Под Рыбинском пройдет пятый фестиваль «Рыбинское небо»

3 июня на аэродроме Южный в пятый раз состоится традиционный авиационный фестиваль «Рыбинское небо».

В программе соревнования по парашютному спорту имени В.В. Терешковой, концерт и выставка авиационной техники, подъем на тепловом аэростате.

Праздник начнется в 12 часов. Рыбинцы и гости города смогут увидеть разнообразные модели техники малой авиации. Желающих ждет мастер-класс по укладке парашюта.

В 13 часов – торжественное открытие. Оно даст старт концертной программе, в которой выступят лучшие творческие коллективы Рыбинска и Рыбинского района.

В вечерней программе (по погодным условиям) подъем на тепловом аэростате.

В течение фестивального дня будет идти соревновательная программа V Кубка России по парашютному спорту имени Валентины Терешковой.

Администрация города Рыбинска