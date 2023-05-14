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С 16 мая на семь ночей рыбинский мост вновь закрют для движения

14.05.2023, 14:14, Объявления
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Ночные перекрытия Волжского моста в Рыбинске продолжаются.

В ночь с 10 на 11 мая подрядная организация «ЕКС» завершает проведение демонтажных работ с левой стороны моста на пролете №4 с полным перекрытием автомобильного движения с 00:00 до 05:00, сообщили в администрации города. С 16 мая начинается новый этап с перекрытием в течение семи ночных смен. Пешеходное движение по тротуару будет открыто.

В ночь на 16 мая с 00:10 работы начнутся на пролете №7. На полосе движения будет работать тяжелая техника.

– Работы ведутся круглосуточно, сменами. Параллельно подрядчик монтирует опалубку и готовится к заливке монолитной плиты. Выполняется пескоструйная зачистка арок над судоходными пролетами. В дальнейшем на конструкции восстановят бетонный слой и покрасят в светло-серый цвет, – рассказал Алишер Рустамов, заместитель главы Рыбинска по архитектуре и градостроительству.

Продолжается забивка шпунта для обустройства причала, чтобы можно было проводить работы с воды, и специальных вспомогательных устройств для работы под перекрытиями.




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