Где в Рыбинске заправить газовый баллон и вакцинировать домашних животных

С началом летнего периода у дачников есть потребность заправить газовый баллон для использования в быту.

Заправкой газгольдеров и газовых баллонов для населения занимается специальная организация – ООО «АвтоГазРесурс» .

Заправки компании расположены по адресам: ул. Труда, 116а и пр. Революции, 3а. Заправка баллонов производится с 8 до 20 часов ежедневно. На заправках можно заполнить бытовой газовый баллон объемом 5, 12, 27 и 50 литров.

Справки по телефонам: +7 (930) 122-10-88, +7 (4855) 21-44-13.

Рыбинская ветстанция начинает выездную вакцинацию домашних животных.

Несколько лет подряд Рыбинская ветеринарная станция организует выездную вакцинацию домашних животных против бешенства. С конца апреля ветврачи проведут побывать в разных микрорайонах города. Привить четвероногих питомцев можно будет в Переборах, Заволжье -1,2,в Волжском и Северном микрорайонах, в Веретье и на Скомороховой горе, в поселке ГЭС. График работы выездной бригады станции ветеринарной помощи.

30 апреля – мкр. Переборы

с 10:00 до 11:00 – пр. 50 лет Октября, 23 рядом КДК «Переборы»;

4 мая – Заволжье-1

10:00-10:45 – Пошехонский тракт, 1 рядом с магазином «Пятерочка»;

10:50 – 11:30 – ул. Коллективизации, 77 у магазина «Продукты»;

11:40 – 12:40 – ул. Переселенческая, 25 у магазина «Молодежный»;

13:00 -13:50 – ул. Малая Вонговская, 15/ угол Тарасова у магазина «Пятерочка»;

14:00-14:30 – площадка у дома 13 по ул. Александровской /ул. Правды напротив храма;

4 мая – Заволжье-2

14:40 – 16:00 – ул. Пятилетки, 27 на стадионе ДК «Слип»;

6 мая – мкр. Волжский

11:00 – 12:00 – у дома 16 по ул.Черняховского/ул. Звездная напротив мини-рынка;

12:30 – 13:20 – ул. Рокоссвоского, д.20;

13:30 – 14:10 – ул. Толбухина, 13а у магазина «Магнит»;

6 мая – пос. ГЭС

14:20 – 15:00 ул. Моисеенко, 14 на автостоянке;

8 мая – мкр. Скоморохова гора

09:00 – 10:20 – ул. Моторостроителей, 6 под памятным знаком «Самолет»;

10:30 – 11:15 – ул. Моторостроителей, 30а у магазина «Пятерочка»;

8 мая – Северный, Веретье-1,2

11:30-12:20 – ул. Академика Губкина, 10 у входа на стадион «Сатурн»;

12:30 – 13:30 – пр. Ленина, 150 у плавательного бассейна «Темп»;

14:00-15:00 – площадь Жукова напротив дома 1б по пр. Серова;

15:15 – 16:00 – пр. Мира, 12 автостоянка ярмарки «Виконда».